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МИД Британии раскрыл планы Кремля по созданию пророссийского правительства в Украине

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  • 23.01.2022, 8:33
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МИД Британии раскрыл планы Кремля по созданию пророссийского правительства в Украине

Назван его возможный глава.

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором говорит, что руководство Кремля рассматривает вариант с установлением в Киеве пророссийского правительства во главе с лидером партии НАШИ Евгением Мураевым.

Об этом сообщает CNN.

В МИД Британии отметили также, что в данном вопросе спецслужбы РФ работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича.

В частности, называются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-заместитель главы правительства Николай Арбузов, первый заместитель премьер-министр Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович. Большинство из названных чиновников находятся в РФ.

«Некоторые из них контактируют с офицерами российской разведки, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину», — сообщили в МИД Британии.

«Вы сделали мой вечер. Британское Министерство иностранных дел кажется сбитым с толку. Это не очень логично. Мне запрещен въезд в Россию. Мало того, конфискованы деньги фирмы моего отца», — прокомментировал информацию Мураев.

Журналисты CNN обратились в МИД Британии по поводу данного заявления, но не получили более детальной информации.

«Информация, опубликованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

CNN также обратился за комментариями к Госдепартаменту США и Белому дому.

Источник телеканала во власти США сообщил, что у разведки есть подобные данные.

«Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как создание дружественного правительства и использование его шпионских агентств для разжигания инакомыслия», — заявил источник в правительстве.

С конца октября 2021 года Россия стягивает войска к украинским границам. Согласно последней разведывательной оценке Министерства обороны Украины, предоставленной CNN на этой неделе, Россия разместила более 127 тысяч военнослужащих и наступательное вооружение возле границ Украины и на временно оккупированных территориях.

Наращивание войск на украинских границах продолжается. В ГУР Минобороны прогнозировали, что оно выйдет на пик в конце января 2022 года.

Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть совершено в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тыс. военнослужащих РФ.

Ситуация возле восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. Западные лидеры проводят встречи на разных уровнях и обсуждают возможные способы противодействия российской агрессии.

На фоне стягивания войск к украинской границе Россия выдвигает ультимативные требования Западу о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в Кремле требуют никогда не принимать Украину в НАТО.

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