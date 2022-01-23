«Ник и Майк»: США бьют сразу в несколько точек, чувствительных для режима Лукашенко 2 23.01.2022, 8:44

8,558

Еще одной группе чиновников в Беларуси стоит задуматься.

Телеграмм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на факт, который прошел незамеченным. На днях стало известно о встрече Фонда спортивной солидарности с Госдепом, о чем было заявлено прямо на сайте американской организации. Когда Госдеп не хочет, чтобы информация расходилась, он просто ничего не публикует. Здесь принято решение опубличить встречу. И это явный сигнал на то, что контакты будут продолжены.

Для спортивных чиновников Беларуси новость крайне печальная. С учетом того, что нарушение прав спортсменов продолжается, а в CAS подан иск к УЕФА, укрепление позиций BSSF плохой звоночек. Пример чемпионата мира по хоккею показал, насколько болезненным могут быть спортивные удары. По мнению Ника, точка выбрана правильно и вовремя. Как раз чтобы пресечь любые попытки синепала проникнуть на Олимпиаду.

Таким темпом функции НОК Беларуси вообще могут быть переключены на BSSF. Фонд спорта в целом наиболее цельно выстраивает работу, и, возможно, ближе других организаций к созданию альтернативного управления.

Тем более, Штаты бьют сразу в несколько точек, несмотря на сверхнапряжение на украинском направлении. Про уголовное дело против четырех лиц, причастных к посадке самолета, уже известно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».