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«Меня обхамили в магазине «Евроопт»

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  • 23.01.2022, 8:59
  • 10,270
«Меня обхамили в магазине «Евроопт»

Чтобы купить помидоры по «правильной» цене, белоруске пришлось пройти целый квест.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал рассказ жительницы Могилева о ценниках с сюрпризом в магазине «Евроопт».

В Могилеве, чтобы купить помидоры по правильной цене нужно пройти целый квест

— Меня обхамили в магазине «Евроопт» на улице Тимирязевская, 15в. Почему? А я слишком глупая и не умею крутить таблички. Предоставляю видео. В нем вы увидите, как пытаются «надуть» людей с ценниками, — пишет автор видео.

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