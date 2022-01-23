«Меня обхамили в магазине «Евроопт» 5 23.01.2022, 8:59

10,270

Чтобы купить помидоры по «правильной» цене, белоруске пришлось пройти целый квест.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал рассказ жительницы Могилева о ценниках с сюрпризом в магазине «Евроопт».

В Могилеве, чтобы купить помидоры по правильной цене нужно пройти целый квест

— Меня обхамили в магазине «Евроопт» на улице Тимирязевская, 15в. Почему? А я слишком глупая и не умею крутить таблички. Предоставляю видео. В нем вы увидите, как пытаются «надуть» людей с ценниками, — пишет автор видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».