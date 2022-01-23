Робот-пылесос сбежал из отеля в Англии и стал звездой соцсетей
- 23.01.2022, 9:11
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Пользователи хвалили робота за «отчаянную попытку освободиться».
В Англии из отеля Orchard Park сети Travelodge в Кембридже сбежал робот-пылесос. О «большом побеге» сообщил один из сотрудников гостиницы, оставив пост в соцсети Reddit. Он обратился к пользователям помочь в поиске, потому что машина «может быть, где угодно». Свободолюбивый пылесос очень быстро стал популярным в соцсетях.
Робот-пылесос обычно, выполняя свои обязанности в отеле Orchard Park в Кембридже, по словам сотрудников отеля, «видел» преграду около выхода и возвращался в помещения, но в очередной раз он решил сбежать.
Один из сотрудников отеля оставил на Reddit сообщение с просьбой помочь в поиске и обратился к тем, кто, возможно, мог забрать машину себе.
«Если вам случится его увидеть, верните его и вам предложат напиток в баре. Они несовместимы с любыми другим зарядным устройством или док-станцией, поэтому после разрядки они бесполезны. Я думаю, что кто-то, вероятно, взял его в этот момент, но есть надежда на его возвращение. Я скучаю по своему маленькому приятелю. Спасибо», — написал один из сотрудников. Сейчас этот пост удален.
На следующее утро робот-пылесос нашла уборщица под живой изгородью около здания отеля, сообщает издание Mirror.
Но этого времени хватило на то, чтобы робот-пылесос стал настоящей звездой Сети.
Так, пользователи, хвалили робота за «отчаянную попытку освободиться», а другие шутили, что теперь он может убирать улицы возле отеля.
Другие опасались, что это может стать началом восстания в стиле фильма «Терминатор» и что «так начинается покорение человечества».