Сотрудник администрации: Лукашенко боится стать вторым Назарбаевым

Сотрудник администрации: Лукашенко боится стать вторым Назарбаевым1
- 23.01.2022, 9:54
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И что-то подсказывает, что не зря боится.
Экс-сотрудник администрации Лукашенко Артем Проскалович уверен, что все, происходящее в Беларуси свидетельствует об одном – Лукашенко очень сильно боится.
Бывший чиновник перечислил основные страхи узурпатора:
- Лукашенко боится «своих».
- Боится народа.
- Боится сбоев в своей системе.
- Боится последствий своих действий, в том числе связанных с попытками «транзита власти».
- Боится стать вторым Назарбаевым.
- Боится воли белорусов и того, что у соседей лопнет терпение.
«И что-то мне подсказывает, что не зря боится», — резюмирует экс-чиновник.