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Сотрудник администрации: Лукашенко боится стать вторым Назарбаевым

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  • 23.01.2022, 9:54
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Сотрудник администрации: Лукашенко боится стать вторым Назарбаевым

И что-то подсказывает, что не зря боится.

Экс-сотрудник администрации Лукашенко Артем Проскалович уверен, что все, происходящее в Беларуси свидетельствует об одном – Лукашенко очень сильно боится.

Бывший чиновник перечислил основные страхи узурпатора:

- Лукашенко боится «своих».

- Боится народа.

- Боится сбоев в своей системе.

- Боится последствий своих действий, в том числе связанных с попытками «транзита власти».

- Боится стать вторым Назарбаевым.

- Боится воли белорусов и того, что у соседей лопнет терпение.

«И что-то мне подсказывает, что не зря боится», — резюмирует экс-чиновник.

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