Стало известно, какие сюрпризы приготовила белорусам погода в последнюю неделю января 23.01.2022, 9:57

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Синоптики опубликовали прогноз.

В конце января зима решила снова напомнить о себе. Начало недели будет холодным, с серьезными минусовыми температурами и гололедом, а вот к выходным потеплеет. Об этом в эфире ОНТ рассказал Дмитрий Рябов.

После непродолжительного перерыва от атаки ветреного циклона «Эльза» во второй половине уходящей недели страну атаковал очередной ненастный циклон по имени «Ида». Снежный покров подрос на несколько сантиметров. Вновь усилился ветер. Закружила слабая метель. На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды, порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры.

Теплее будет по западной половине страны. А вот по востоку страны в ночные и утренние часы ударят 20-градусные морозы.

Начало недели принесет переменную облачность без существенных осадков. Ночью слабый туман, видимость — до 1 км. На отдельных участках дорог — гололедица. Минимальная температура воздуха составит от -9 по юго-западу до -17 по северо-востоку. При прояснениях — до -21 градуса. Днем -3 … -8.

Во вторник к белорусам придет более ненастная погода. Облачно, с прояснениями. Во второй половине дня в большинстве районов, а в среду по юго-востоку пройдет снег. Отдельных участки дорог будут скользкими. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость — до 0,5 км. На отдельных участках дорог — гололедица. Ночью от -3 по западу до 23 мороза по востоку. Днем от нуля до -6.

В среду — -3 … -6 градусов.

Во второй половине недели атмосферные условия станет определять атлантический циклон. Он принесет облачную с небольшими прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные осадки, ночью и утром слабые туманы. Видимость — до 1 км, местами гололедица. Ночью от -4 по юго-западу до -17 по крайнему востоку. В дневные часы в четверг -5 … -10, в пятницу — 3−9 мороза.

Предварительно на выходные за погоду в Беларуси станут отвечать атмосферные фронты с запада Европы. Они принесут небольшое потепление и кратковременные осадки. Под утро — непродолжительный туман, видимость — до 0,5 км, слабый гололед. Ночью от 0 по западу до 13 мороза по востоку. Днем в субботу и воскресенье — -1 … +1.

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