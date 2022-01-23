закрыть
23 января 2022, воскресенье, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис

1
  • 23.01.2022, 10:02
  • 1,994
Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис

Он снялся в «Долгой дороге в дюнах» и еще в более чем в 200 различных фильмах и телесериалах.

Латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил его соотечественник, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

«Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить… Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», — написал он.

Причину смерти артиста он не назвал.

Арнис Лицитис получил известность по роли лорда Винтера в фильме «Мушкетеры двадцать лет спустя» и королевского прокурора Вильфора в картине «Узник замка Иф».

Всего же он снялся более чем в 200 различных фильмах и телесериалах — «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Малиновое вино», «Мушкетеры двадцать лет спустя» и многих других.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников