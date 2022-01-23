Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис 1 23.01.2022, 10:02

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Он снялся в «Долгой дороге в дюнах» и еще в более чем в 200 различных фильмах и телесериалах.

Латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил его соотечественник, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

«Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить… Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», — написал он.

Причину смерти артиста он не назвал.

Арнис Лицитис получил известность по роли лорда Винтера в фильме «Мушкетеры двадцать лет спустя» и королевского прокурора Вильфора в картине «Узник замка Иф».

Всего же он снялся более чем в 200 различных фильмах и телесериалах — «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Малиновое вино», «Мушкетеры двадцать лет спустя» и многих других.

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