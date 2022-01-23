Ассист Шаранговича помог «Нью-Джерси» обыграть «Каролину» 23.01.2022, 10:06

Белорусский форвард снова отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ.

23 января в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» обыграл «Каролину» – 7:4, сообщает «Трибуна».

В составе «Дэвилз» ассистом при пятом взятии ворот отметился белорусский форвард Егор Шарангович. Всего белoрус провел на льду 14 минут 41 секунду, нанес 3 броска по воротам соперника, допустил 1 потерю и заработал показатель полезности «-1».

В нынешнем сезоне Шарангович провел уже 33 матча, в которых имеет статистику 8+8 по «гол+пас».

Jesp get the puck to the net and Bratt things happen. pic.twitter.com/4teWk58k1r — New Jersey Devils (@NJDevils) January 23, 2022

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