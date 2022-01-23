Ассист Шаранговича помог «Нью-Джерси» обыграть «Каролину»
- 23.01.2022, 10:06
Белорусский форвард снова отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ.
23 января в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» обыграл «Каролину» – 7:4, сообщает «Трибуна».
В составе «Дэвилз» ассистом при пятом взятии ворот отметился белорусский форвард Егор Шарангович. Всего белoрус провел на льду 14 минут 41 секунду, нанес 3 броска по воротам соперника, допустил 1 потерю и заработал показатель полезности «-1».
В нынешнем сезоне Шарангович провел уже 33 матча, в которых имеет статистику 8+8 по «гол+пас».
Jesp get the puck to the net and Bratt things happen. pic.twitter.com/4teWk58k1r— New Jersey Devils (@NJDevils) January 23, 2022