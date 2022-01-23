Афганский привет украинскому «фронту» 8 Телеграм-канал «Серпом По»

23.01.2022, 10:12

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Хотелось бы увидеть лицо Лаврова после прочтения этой новости.

Помните, как радовались, ликовали уходу Соединенных Штатов из Афганистана рептильные медиа. Как сочувственно смотрел на «вменяемых» спецпредставитель Кабулов, как «пальцевал» Лавров.

И вот новость. Хотелось бы увидеть лицо Лаврова, когда он ее прочитал. Соединенные Штаты начинают поставки в Украину снаряжения, которое было подготовлено для афганской армии, но после победы «вменяемых» поставлять стало некому.

«Первая ласточка» - вертолеты Ми-17 российского производства. И это, вполне возможно, не конец. Источники CNN сообщают, что Пентагон настаивает на поставке в Украину вооружений, предназначенных Афганистану.

Отличная комбинация, кремлевские чудаки и их дипобслуга! Добиться с помощью своих глупых ультиматумов США и НАТО укрепления оборонного потенциала Украины. Четко сработали, знатные геополитики.

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