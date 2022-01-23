Telegraph: Британия поддерживает отключение России от SWIFT 3 23.01.2022, 10:29

2,460

Меры будут приняты в случае российского «вторжения» в Украину.

Великобритания может поддержать «ядерный» сценарий отключения России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, пишет The Telegraph.

По данным источников издания, близких к премьер-министру Борису Джонсону, он «опасается, что некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию на Украинской границе или полностью или не вполне осмыслить риски со стороны агрессивно настроенной России». По мнению главы правительства, возможные санкции «не могут исключать» «Северный поток — 2». Джонсон планирует обсудить с лидерами G7 формирование «санкционной коалиции» и наметить целевые санкции против российских граждан.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что власти Великобритании поручили сотрудникам МИД быть готовыми к переходу на кризисный режим работы из-за ситуации вокруг Украины. Это будет означать перераспределение обязанностей ведущих сотрудников Форин-офиса. При таком сценарии они сосредоточат свою деятельность, в частности, на разработке санкций. По данным The Telegraph, британские власти уже начали рассматривать варианты экономических санкций.

МИД королевства считает ситуацию вокруг Украины ключевой для своей политики, сообщал представитель ведомства. В субботу министерство заявило, что у него есть информация о планах Москвы поспособствовать приходу к власти на Украине «пророссийского лидера».

Отключение от SWIFT некоторые иностранные СМИ называли в числе возможных санкций, которые западные страны планируют ввести против Москвы в случае вторжения в Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».