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Врачи рассказали, что случится с организмом, если каждый день съедать по яблоку

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  • 23.01.2022, 10:35
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Врачи рассказали, что случится с организмом, если каждый день съедать по яблоку

Яблочная кислота может творить чудеса.

Яблоки - уникальный продукт, очень богатый своими питательными веществами, который во Всемирной организации здравоохранения поставили на первое место среди самых полезных фруктов. Медики в один голос приходят к выводу, что ежедневно нужно съедать как минимум по одному яблоку.

Об этом рассказала врач из США, доктор Люсия Гарсия, пишет Quora.

Она утверждает, что яблоки наиболее близки к идеальной пищевой ценности из всех фруктов.

Яблоки содержат:

углеводы,

белки,

витамин А,

витамин С,

витамин В1,

витамин В2,

пищевые волокна,

яблочную кислоту,

винную кислоту,

каротин,

флавоноиды и другие питательные вещества.

Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другими.

В чем питательность яблок, и почему их нужно часто употреблять

Яблоко среднего размера весит около 180 граммов и содержит 95 калорий и 19 граммов сахара.

Яблоки - низкокалорийные фрукты с низким содержанием сахара, и употребление одного яблока в день не приведет к набору веса.

Содержание пищевых волокон в яблоках составляет около 1,85%. Пищевые волокна являются седьмым по величине питательным веществом для человека и очень полезны для здоровья пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Являясь одним из основных полифенолов яблок, флавоноиды обладают противовоспалительным, бактерицидным, противовирусным, антиоксидантным, омолаживающим, противоопухолевым и другими эффектами.

Яблочная кислота может творить чудеса

Кислота в яблоках в основном представляет собой яблочную кислоту, которая устраняет усталость, повышает аппетит, способствует пищеварению, придает эластичность кровеносным сосудам и снижает уровень холестерина.

"Одно яблоко в день может "не отпугнуть" врача, но употребление одного яблока в день может быть чрезвычайно полезным для вашего здоровья", - резюмировала эксперт.

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