Врачи рассказали, что случится с организмом, если каждый день съедать по яблоку

Врачи рассказали, что случится с организмом, если каждый день съедать по яблоку3
- 23.01.2022, 10:35
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Яблочная кислота может творить чудеса.
Яблоки - уникальный продукт, очень богатый своими питательными веществами, который во Всемирной организации здравоохранения поставили на первое место среди самых полезных фруктов. Медики в один голос приходят к выводу, что ежедневно нужно съедать как минимум по одному яблоку.
Об этом рассказала врач из США, доктор Люсия Гарсия, пишет Quora.
Она утверждает, что яблоки наиболее близки к идеальной пищевой ценности из всех фруктов.
Яблоки содержат:
углеводы,
белки,
витамин А,
витамин С,
витамин В1,
витамин В2,
пищевые волокна,
яблочную кислоту,
винную кислоту,
каротин,
флавоноиды и другие питательные вещества.
Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другими.
В чем питательность яблок, и почему их нужно часто употреблять
Яблоко среднего размера весит около 180 граммов и содержит 95 калорий и 19 граммов сахара.
Яблоки - низкокалорийные фрукты с низким содержанием сахара, и употребление одного яблока в день не приведет к набору веса.
Содержание пищевых волокон в яблоках составляет около 1,85%. Пищевые волокна являются седьмым по величине питательным веществом для человека и очень полезны для здоровья пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.
Являясь одним из основных полифенолов яблок, флавоноиды обладают противовоспалительным, бактерицидным, противовирусным, антиоксидантным, омолаживающим, противоопухолевым и другими эффектами.
Яблочная кислота может творить чудеса
Кислота в яблоках в основном представляет собой яблочную кислоту, которая устраняет усталость, повышает аппетит, способствует пищеварению, придает эластичность кровеносным сосудам и снижает уровень холестерина.
"Одно яблоко в день может "не отпугнуть" врача, но употребление одного яблока в день может быть чрезвычайно полезным для вашего здоровья", - резюмировала эксперт.