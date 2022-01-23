Калийный коллапс: cколько потеряет режим от остановки Литвой транзита удобрений 5 23.01.2022, 10:46

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Потери затронут не только «Беларуськалий».

С 1 февраля 2022 года Литва намерена прекратить транзит белорусских калийных удобрений по территории страны. Насколько серьезным ударом для экономики Беларуси станет этот запрет?

В логистической системе поставок белорусского калия используются порт Николаев на Черном море и порт Рени для погрузок по реке Дунай, но основной объем продукции «Беларуськалия» отгружается через порт в Клайпеде, пишет издание «Белорусы и рынок».

Остановка транзита удобрений по территории Литовской Республики и потеря доступа в Клайпедский порт станет серьезным ударом для «Беларуськалия», а поскольку предприятие является одним из основных источников валютных поступлений в страну, прекращение транзита негативно скажется и на экономике Беларуси. Возможная потеря контракта с Yara еще больше ухудшит ситуацию.

По данным Национального статистического комитета, в 2020 году Беларусь заработала на экспорте калийных удобрений 2 410 311,5 тыс. долларов. Это порядка 8% общего объема белорусского экспорта, или около 4% ВВП страны (60,3 млрд долл.).

Потери затронут не только «Беларуськалий»

Академический директор BEROC (Киев) Катерина Борнукова считает, что «скорее всего из 2-3 млрд долларов в год, которые Беларусь могла бы получить от экспорта калия в этом году, около 80% средств будет потеряно».

«Причем потери пойдут волной не только по химической промышленности, но и всем связанным с нею подрядчикам: пострадают БелЖД, оптовая торговля, логистические компании и другие сектора экономики. В целом мы можем лишиться примерно 1-2% роста ВВП в этом году», – отмечает Борнукова.

Многое зависит от позиции России

Финансовые потери Беларуси во многом будут зависеть от того, как быстро страна сможет перенаправить грузопоток удобрений и найти альтернативу Клайпедскому порту для перевалки калия. И здесь, вероятно, без помощи России будет не обойтись.

Но в самой России пока не спешат делать официальных заявлений по этому поводу. 13 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не бросит Беларусь в условиях санкций, однако он не стал рассказывать, готова ли Россия помочь Минску с транзитом белорусских калийных удобрений через свою территорию.

Нет ясности и в вопросе, что конкретно обсуждали президент России Владимир Путин и гендиректор «Уралхима» Дмитрий Мазепин во время встречи 13 января. Следует отметить, «Уралхиму» принадлежит более 80% акций «Уралкалия» – главного конкурента «Беларуськалия».

Учитывая заявление Владимира Путина, что Россия рассматривает возможности заработать на международной торговле удобрениями, «пользуясь конъюнктурой на рынке», сложно говорить насколько масштабной будет помощь со стороны России.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Слюнькин считает, что потери режима в Беларуси будут напрямую зависеть от тех договоренностей, к которым придут Беларусь и Россия.

«Я склонен думать, что даже если литовский рынок будет полностью закрыт, то «Беларуськалий» будет искать варианты через российские северные порты. Однако там тоже есть нюансы, потому что в этом регионе все свободные слоты занимает «Уралкалий» – прямой конкурент «Беларуськалия». Если на политическом уровне с правительством России будет достигнута такая договоренность, то какая-то часть российских портов будет освобождена специально для белорусов в зависимости от того, каким будет развитие сценария и какими будут потери. Это может встать в десятки миллионов евро, а может, в сотни, предсказать трудно», – отмечает эксперт.

Беларусь готова перенаправить калий в РФ, но готова ли к этому Россия?

Беларусь готова перенаправить экспорт калийных удобрений в Азию, в порты Ленинградской области и Мурманска, если Литва откажется продолжать перевалку калия, говорил еще в августе 2021 года глава белорусского Минтранса Алексей Авраменко.

Однако эксперты сомневаются, что при этом Беларусь сохранит прежнюю доходность от продажи калийных удобрений.

Тарифное расстояние через порты России существенно превышает тарифное расстояние при перевозке из Беларуси в Клайпеду: дистанция до Усть-Луги длиннее на 55%, до Мурманска – в 3,3 раза, отмечает заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук.

«Еще остаются вопросы с размером оплаты за вагоны операторам и за перевалку в российских портах. Очевидно, что эти параметры будут дороже расценок в прибалтийских портах. К тому же в России на данный момент существует дефицит портовых мощностей для экспорта удобрений, в результате чего сами российские компании пользуются портами стран Балтии», – подчеркивает Савчук.

В любой случае при поставках через Россию «Беларуськалию» придется конкурировать с «Уралкалием». А чтобы нивелировать риски для контрагентов и выглядеть привлекательнее надо будет предоставлять скидки покупателям. Ранее «Уралкалий» уже упрекал белорусских калийщиков в демпинге. Что касается совместной работы, то надо напомнить, что в 2013 году «Беларуськалий» и «Уралкалий» после громкого скандала перестали работать через единого трейдера.

Потери прямые и косвенные

Эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев подчеркивает, что при расчете убытков Беларуси от остановки транзита в Литве, следует учитывать фактор прямых и косвенных потерь.

«Прямые потери будут не очень велики и будут исчисляться десятками миллионов евро. И литовская, и белорусская экономика в принципе эти потери могут пережить, но если мы говорим о косвенных потерях, то они будут более существенными. Для Беларуси это означает изменение транзитных маршрутов и переориентацию на российские порты», – говорит эксперт.

Когда у Беларуси был выбор между прибалтийскими портами и перевалкой в портах на северо-западе России, она могла требовать более привлекательные условия от Москвы, а сейчас Беларусь теряет эту возможность.

«Косвенные потери в год могут достигать 80-100 млн евро в связи с тем, что ситуация будет ухудшаться как в финансовом плане, так и в плане доступности мощностей по перевалке», – считает Кондратьев.

Фактически, из-за введенных ЕС санкций Беларусь потеряла выбор. Сейчас страна может переваливать свои экспортные грузы, которые находятся под санкциями, только через российские порты. Этому способствуют и плохие отношения с той же Украиной, и то, что не только Литва, но и другие прибалтийские страны, горячо поддерживают санкционный режим, который был введен Европейским союзом.

«Когда возможности сужаются, и вы фактически стоите перед выбором экспортировать грузы по определенному маршруту либо не экспортировать их вообще, ценность этого маршрута для вас, понятно, возрастает, а компании, которые отвечают за эксплуатацию этого маршрута, могут требовать с вас более привлекательных условий, в том числе потому, что понесут определенные риски», – подчеркивает Сергей Кондратьев.

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