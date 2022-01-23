«Познакомились — и вместе начали партизанить» 23.01.2022, 10:55

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Белоруски рассказали, как во время протестов встретили близких людей.

На фоне протестов 2020 года не мало людей успело перезнакомиться между собой во время дворовых маршей и чаепитий. Кажется, что это стал тот случай, когда строку из песни «Мы не знали друг друга до этого лета» стала именно о белорусах.

«Наша Ніва» связалась с людьми, которые благодаря протестам нашли дружбу и любовь.

«В январе 2021 нас арестовали вместе. Мы оказались в Московском РУВД»

Марии 19 лет, познакомилась она со своей подругой Александрой во время студенческой забастовки в 2020 году. Еще до протестов девушки учились в одном колледже, о существовании друг друга знали, но никогда между собой не разговаривали. Получилось, что настоящую дружбу Мария нашла благодаря «революции».

«Про Сашу я тогда знала только, что ее уже задерживали один раз, — рассказывает Мария. — Помню, что она с одногруппницей обсуждала выход на студенческую акцию. В этот самый момент я подошла к ним. Так и познакомились.

Потом мы вместе сходили с ней на районный марш, а после Сашу задержали. Это был ее второй раз. На тот момент мы с ней виделись только два раза, но я очень эмоционально отреагировала на то, что с ней случилось».

Девушка увидела в списках задержанных Александру — и расплакалась. Она приехала в общежитие и сразу начала ей собирать вещи.

«А в связи с тем, что мое бывшее общежитие тот еще «концлагерь», то я очень сильно поссорилась с воспитательницей и идеологом. Они пообещали, что если поеду в РУВД везти вещи, то наделают мне много проблем. Тогда в РУВД я не поехала, но всю ночь с следила за списками задержанных, а утром смотрела результаты суда, собирала деньги ей в поддержку и писали письма», — вспоминает девушка.

После выхода Александры из ИВС на Окрестина девушки начали общаться еще больше. Ходили на марши, вместе бегали от ОМОНа и пообещали, что в случае задержания, даже несмотря на обстоятельства, обязательно пойдут на суд одна к другой.

«В январе 2021 нас арестовали вместе, — говорит Мария. — Мы оказались в Московском РУВД. У меня уже к нему теплые чувства: два раза забирали меня с одного и того же проспекта.

Пока были в РУВД много с Сашей смеялись над милиционерами, тогда они начали на нас кричать и говорить, что сейчас посадят отдельно. Пять суток мы просидели в одной камере на Окрестина. После был этап этап в Жодино.

Тогда оставалось еще 10 дней отсидеть, но мы были в разных камерах. Именно в этот период я больше всего переживала за подругу. Думала все, как она там».

«Необязательно дружить несколько лет, чтобы понять, что это навсегда»

После того как девушки вышли, встал вопрос об отчислении Александры из колледжа.

«Я уже подготовилась делать акцию в ее поддержку, но все закончилось хорошо. Не отчислили. Но после началось невероятное давление со стороны администрации колледжа. Им нужно было, чтобы мы больше не ходили на протесты. Начались угрозы, что они выселят нас из общежития», — рассказывает Мария.

В марте 2021 года Александру задержали в третий раз. Мария сразу поняла: в этот раз ее подруге дадут не менее 30 суток.

«Так и произошло. Мы же добились, чтобы судья дал нам с ней поговорить. И обещание прийти на суд я, кстати, выполнила», — говорит она»

Пока Александра сидела сутки, ее отчислили из колледжа за пропуск занятий, а Марию выселили из общежития. Поэтому после всех происшествий жить девушки начали вместе на отдельной квартире.

«Прошло определенное время и в июне 2021 года посадили меня. И уже она волновалась, чтобы мне не дали уголовку, — делится девушка. — Так случилось, что оба раза меня задерживали во время практики. И Саша делала все, чтобы меня не отчислили».

Самым трудным моментом для подруг был отъезд Александры за границу. Девушки собрались и отдали друг другу подарки на память.

«Я отдала ей наши общие фотографии с подписями. Обнялись, попрощались, и на этом все. Сейчас разговариваем по видеосвязи, открытки и письма высылаем», — говорит девушка.

По словам Марии, для нее настоящая дружба — это когда человек дорогой только потому, что он существует и к нему можно обратиться за помощью в любой момент.

«Необязательно дружить несколько лет, чтобы понять, что это навсегда. Мы дружим год, но это на всю жизнь», — считает девушка.

«Обычно говорят о декабристах-мужчине, а тут декабристкой стала я»

Арине 21 год, Жене — 27. Познакомилась с ним девушка на одной из районных акций, которые в 2021 году проходили по всей стране. Вместе с Женей Арина ходила по ночам партизанить, красить разные вещи в бело-красно-белый цвет. По словам девушки, когда шли «на дело « стали больше общаться и дружить.

«Я жила в Минском районе в небольшом агрогородке. Начались протесты и нас район стал объединяться, все перезнакомились, — рассказывает Арина. — Однажды мне пришло сообщение на телефон с вопросом от Жени, пойду ли я сегодня «партизанить». Я даже не задумывалась, сразу согласилась. Так и познакомились. Партизанить начали вместе».

В январе 2021 года у Арины задержали мать, провели обыск. В этот сложный период жизни парень Женя начал активно помогать девушке.

«Вместе выносили символику из дома, прятали какие-то вещи. Конечно, тогда я вообще не хотела каких-либо отношений, потому что я понимала:до февраля мы в любой момент можем уехать, — говорит она.

— Но так получилось, что мы начали встречаться, и ровно через неделю мы с мамой уехали из страны.

У меня дома осталась собака, она была одна. Мы не могли его сразу забрать, так как не было времени сделать документы. Полтора месяца Женя за ним ухаживал, а потом привез его к нам и через какое-то время уехал сам».

Когда Арина и Женя начали чаще видеться, парень начал ухаживать за девушкой. Покупал для нее бело-красно-белые цветы и кормил конфетами.

«Я еще шутила, что как это курьер донес букет и его не задержали. Еще Женя постоянно морально меня поддерживал, — вспоминает она. — Особенно когда у меня был обыск, а потом и допрос. Одной это все переживать сложно.

Помню еще, когда партизанили с Женей, он мне всегда приносил конфеты какие-нибудь и кофе. Женя знал, что я люблю свою собаку. И я как-то в шутку сказала, что у собаки день рождение, а Женя взял и собрал большой пакет подарков для моей собаки, принес ему всякие игрушки.

Кстати, когда на допрос вызвали Женю, много вопросов следователи ему задавали на тему того, как так случилось, что мы встречаемся. Их это очень интересовало».

Парень предложил Арине встречаться за неделю до того, как они решили с матерью уехать из Беларуси. Девушка тогда ответила, что смысла строить какие-то отношения, — нет.

«Ситуация в стране точно не способствовала этому, эмоциональное состояние было плохое, плюс жили как на качелях: в любой момент что-то могло случиться, — говорит Арина. — Но Женя ответил, что это не проблема: в Беларуси его ничего не держит и он готов ехать за мной. Так и получилось. Обычно говорят о мужчинах декабристах, а тут декабристкой стала я».

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