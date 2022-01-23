Алексей Гончаренко: Каждый украинский город превратится в крепость 3 23.01.2022, 10:59

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Депутат Рады рассказал, что ждет Путина в случае вторжения в Украину.

США отправили в Украину первую партию боеприпасов, среди которых, среди прочего, и так называемое летальное оружие. Также ранее стало известно, что администрация американского президента в конце декабря втайне одобрила выделение Украине дополнительной военной помощи на 200 миллионов долларов. На недавно появившихся спутниковых снимках видны скопления российской военной техники рядом с Климовым, в 13 километрах от границы с Украиной, и в Клинце, в 30 километрах. Журналисты «Дождя» обсудили это с народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко.

По словам Гончаренко, «речь идет не о каком-то гипотетическом сценарии, а о войне, которая идет уже восемь лет». Он сказал, что западные страны посылают в Украину оружие, потому что Путин понимает только силу. «Когда Путин будет понимать, что его дорога по украинской земле будет покрыта кровью украинских солдат, это будет единственное, что может его остановить», — заявил он. По его словам, чем сильнее будет украинская армия, тем меньше вероятность вторжения. «Нужно понимать, что каждый украинский город превратится в крепость на пути российского оккупанта», — сказал Гончаренко.

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