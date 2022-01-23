Жители Забайкалья окружили администрацию после того, как стая собак загрызла семилетнюю девочку 7 23.01.2022, 11:31

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Возмущенные россияне вышли на стихийный митинг.

В российском Забайкалье на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Об этом рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Егор Марков.

СК России возбудил дело после того, как в забайкальском селе Домна Читинского района на семилетнюю девочку напали бездомные собаки и загрызли ее насмерть. Об этом говорится на сайте ведомства. «Газета Вечорка» пишет, что у местной администрации в связи с произошедшим собрались около ста человек.

Дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК). В СК уточнили, что сообщение о пропаже девочки поступило сегодня около 17 часов. Спустя полчаса после этого ее тело со следами нападения животных нашли на одном из пустырей.

К собравшимся у администрации Домны вышел губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он пообещал заняться тем, чтобы убрать собак с улиц села. «Мы разберемся, что можно сделать, чтобы обезопасить жизни людей, в первую очередь детей. И постараемся максимально помочь семье. Конечно, ничего не сможет восполнить потерю ребенка», — заявил губернатор в инстаграме. При этом руководитель Государственной ветеринарной службы Забайкалья Андрей Лим утверждал, что девочку загрызли не уличные собаки, а хозяйские.

В середине ноября прошлого года в ХМАО возбудили уголовное дело после того, как стая бродячих собак загрызла 43-летнюю женщину. В декабре в Якутске погибла доцент Северо-Восточного федерального университета Сардана Слепцова — ее тоже атаковали бездомные собаки.

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