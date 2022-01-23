Как белорусов обманывают при покраске авто: честный разговор с кузовщиком 1 23.01.2022, 11:45

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Мастер приоткрыл тайны своей профессии.

Белорус Александр вернулся к старому ремеслу – кузовному ремонту и малярке. И пока он ставил чайник и готовился к работе, журналисты abw.by расспросили его о секретах малярного дела.

"Руки везде одни и те же"

– Всегда считалось, что ничего нет лучше заводской покраски, перекрашенный элемент – зло. Но у кузовщиков и маляров, наверное, другое мнение?

– Если соблюдается технология не только собственно покраски, но и подготовки, а до нее – ремонта кузова, если используются правильные материалы, то здесь никаких проблем нет. А если говорим про современные машины, то порой перекраска в определенной степени им даже на пользу, как бы парадоксально это ни звучало.

Посмотрите на кузова последних моделей с тонким слоем ЛКП, а еще идет экономия на покрытии в скрытых от глаза местах. Там порой нет не то что краски, даже грунта. Перекраска, если она качественная, не грозит проблемами в будущем, при этом слой лакокрасочного покрытия будет толще, то есть оно будет более стойким к механическим повреждениям.

– Хорошо, в таком случае где больше шансов качественно перекрасить автомобиль?

– Сложный вопрос! Можно было бы сказать, что на специализированной СТО или в фирменном сервисе. Но если подумать, то специалисты там одни и те же. В самом прямом смысле: одни и те же люди имеют опыт работы на СТО и в свободное от официальной работы время "халтурят" в гаражах. То есть руки одни и те же. И материалы, как правило, тоже.

– Но ведь в гараже пыль (сорность), влажность, температура. Разве можно в таких условиях обеспечить такое же качество покраски, как в камере?

– Как и любое другое оборудование, покрасочная камера не гарантирует высокого качества. Она только обеспечивает определенные условия, которые позволяют делать работу лучше и быстрее. Да, в ней меньше сорность, детали можно быстрее покрасить и высушить. Понятно, что в гараже обеспечить необходимые условия сложнее, это влияет на затрачиваемое время. Например, гараж может быть чистым, но к этому надо приложить руки. Если есть вопросы по температуре, ты просто больше времени тратишь на сушку и так далее. Но если подходить к процессу скрупулезно и не нарушать технологию, можно сделать качественно и в гараже. И точно так же можно все запороть в покрасочной камере.

– То есть все же качество покраски в первую очередь зависит от рук?

– Да. Если исполнитель въедливый, добросовестный, он сделает хорошо. Особенно если автомобиль старый, а вопрос заключается не только в том, чтобы просто элемент перекрасить. Потому что помимо самой покраски будет еще наверняка борьба с коррозией – вытравливание всех "жучков", пропускать которые нельзя.

– Хорошо, а насколько важны материалы?

– С одной стороны, чем они качественнее, тем дороже. Но это оправданно, особенно в плане трудозатрат. С такими материалами проще работать. С точки зрения исполнителя, где время – это деньги, экономия выходит боком – с дешевыми материалами просто будешь дольше возиться.

Тут еще надо понимать, что материалы – это не только грунт и краска, но еще и "расходники", которые используются в работе. Наждачка, пленка, бумага, шпаклевки. Это же относится и к инструментам. Взять те же распылители, которых по-хорошему надо несколько разных видов. Понятно, что при необходимости можно справиться одним и даже сделать нормально. Но придется помучиться и потратить больше времени.

– А если говорим именно про лакокрасочные материалы?

– Это тоже вопрос времени и качества. Если сравнивать топовые продукты с совсем уж дешевыми аналогами, то это еще и вопрос долговечности. Так что если делать "для себя", с расчетом на многие годы, то лучше сейчас чуть переплатить, зато решить проблему надолго. Попытка сэкономить может привести к тому, что через несколько лет просто понадобится повторный ремонт.

Помимо качества материалов следует учитывать их совместимость, использовать строго по назначению. Например, если берешь реагирующие грунты, важно правильно выбрать растворитель. Поэтому я предпочитаю использовать все материалы от одного производителя, где вероятность несовместимости минимальна.

Здесь одно цепляет за собой другое, вопрос надо рассматривать в комплексе. Если положишь хороший грунт, но вместо нитрокраски возьмешь, допустим, алкидную, то просто все свернется и придется переделывать.

Еще одна практика – один грунт на все случаи жизни. У меня, например, пять видов грунта, все их я по необходимости использую. Еще одна ошибка – долго не закрывать грунт краской и лаком. Нанесли, высох – поехали кататься, пусть даже по гаражам. Или в отстой на неделю. Грунт пористый, он впитывает влагу, поэтому его надо как можно быстрее закрыть краской и лаком.

"Любая экономия – нарушение технологии"

– Почему получается некачественная покраска?

– Причин много, они могут быть разными, а иногда все накладывается одно на другое. Например, спешка, несоблюдение технологии из-за незнания, той же спешки или просто желания ускорить процесс. Кто-то, допустим, делает быстро, но "халтурит". Скажу образно, так как зависит от материалов, но, например, положено наносить три слоя базы, а на них – три слоя лака, чтобы деталь была полностью укрыта, без непрокрашенных мест и прочего. А человек одним слоем базы укрыл – и вроде ничего. Так чего продукт переводить? И по этой же причине только два слоя лака. Вроде красиво, блестит. Но малейший камешек – и скол.

Сейчас люди не хотят тратить большие деньги на ремонт, пытаются все делать подешевле. Начинается экономия материала. Если ты грунта используешь в два раза меньше положенного, соответственно ты идешь на компромисс с качеством. Значит, где-то слой слишком тонкий. Сверху – краска и лак, скорее всего, тоже с экономией, и вроде ничего. Но небольшое механическое воздействие – и вылезает "жук". Ты даже не будешь видеть точечки, а проходит полгода – и тут внезапно коррозия. А просто влага туда проникает, ей намного легче поднять эту краску.

– На чем-то вообще можно экономить?

– Любая экономия – нарушение технологии. Если положено 100 граммов на элемент, значит, надо нанести именно в таком количестве. Больше, кстати, тоже не всегда хорошо. На чем можно немного сэкономить, это на стоимости материалов, выбирая не самые дорогие, но все равно качественные. Но на технологии экономить нельзя.

– Некоторые владельцы пытаются сэкономить таким образом: отдают машину только на покраску, а подготовку делают сами…

– С таким подходом можно только проблемы нажить, если нет понимания, что и как делать. Подготовка к покраске не просто так занимает столько времени и высоко оценивается малярами по стоимости. Особенно если есть попутные проблемы вроде деформации детали или коррозии. Всех "жуков" найти и вытравить, все хорошо зачистить, чтобы ничего не проявилось под краской и лаком. А то потом рассматриваешь эти борозды…

Если говорить о качестве покраски, то это мусор, кратеры. Если у тебя на зачищенную, подготовленную поверхность вода попала, то это тоже перекрас означает. Не досушил маляр базу, ее под лаком поднимает, дает эффект объема – и такое пятно на элементе выскакивает. А все, что внутри лака, уже не заполируешь – только снять и перекрасить.

Со сборкой-разборкой тоже есть нюансы, особенно на старых машинах, где пластмасса и резина высыхают и в процессе демонтажа могут разрушаться. Многие пистоны – одноразовые.

– Все стремятся повторить заводскую шагрень, чтобы было "как по заводу". Это действительно сложно?

– На самом деле сделать идеально ровную поверхность сложнее. Повторить шагрень можно, это вопрос опыта. И да, согласен с тем, что многие хотят, чтобы машина была "как новая". Это, с одной стороны, похвально, с другой – куда важнее, чтобы это была не только видимость, чтобы сама работа была выполнена на уровне – чтобы через год-другой ничего не "выстрелило".

– Это же можно сказать и про подбор цвета? Почему машины частенько разных оттенков?

– Попасть в цвет не всем доступное искусство, хотя на самом деле это просто работа колориста. Любое лакокрасочное покрытие со временем выгорает. Если цвет краски подбирать просто по коду, можно получить разные оттенки. Более того, от партии к партии машин оттенок все равно может немного меняться, даже если это официально один цвет.

Поэтому, чтобы попасть в цвет, надо обращаться к колористу. Такие специалисты есть в штате компаний, занимающихся продажей лакокрасочных материалов, и они способны подобрать нужный оттенок. Собственно говоря, это известный факт, равно как и то, что в качестве образца обычно приносят крышку лючка бензобака, хотя мне доводилось и капот приносить.

Понятно, что и здесь играет роль человеческий фактор: насколько ответственно колорист подойдет к своей работе, делает он выкраски или нет.

"То, что в регионах делают дешевле, такое бывает"

– На чем обычно "разводят" клиента?

– Тут несколько вариантов: завышение стоимости работ, невыполнение части заявленных работ, экономия времени/средств на упрощении технологии, использовании материалов.

По поводу завышения стоимости скажу так. На СТО существуют нормы времени и использования материалов как на целые, так и на поврежденные детали. У "гаражников" тоже свои нормы. Но тут это даже не обман, а скорее оценка своей работы. Это вопрос того, насколько ценник соответствует среднему по рынку и готов ли клиент за это платить.

Другой вопрос – соответствие реально выполненных работ заявленным. Вот тут могут химичить, ведь рядовой автомобилист не всегда в курсе технологии. Вариантов несколько: или добавляют работы, которые на самом деле не нужны, или делают их, но не в том объеме, как надо или как было заявлено. Например, за обработку внутренних полостей могут взять, скажем, дополнительные 500 рублей, а на деле обрабатывают только легкодоступные места – так и проще, и видно же, что что-то делали. Бывает, что вообще только снаружи видимые места обрабатывают.

Но это еще ладно. Хуже, если берут хорошие деньги за качественную правку двери, а на деле решают вопрос толстым слоем шпаклевки. В итоге ты заплатил за качественную работу, они здорово сэкономили по времени или на специалисте, а на выходе ты получил элемент, который может подкинуть неприятный сюрприз в будущем. А когда ты рано или поздно начнешь машину продавать, первый же покупатель с толщиномером ее забракует. А про экономию на материалах уже говорил: работы и материалы заявляют по полной, а на деле кладут меньше слоев.

– Высокая или низкая стоимость покраски – показатель качества?

– И да и нет. На станциях элемент сейчас стоит от 250 рублей, в гаражах – от 200, хотя доводилось слышать и про 100-120 рулей, но это как раз пример подозрительно низких цен. Полный "облив" с подготовкой – от 4000. Но тут надо смотреть, какие сопутствующие работы появляются.

Стандартные или высокие расценки далеко не всегда гарантируют хороший уровень работ и материалов. Низкие говорят о том, что все-таки где-то есть экономия, и это должно настораживать. То, что в регионах делают дешевле, да: бывает, что делают неплохо, а кто-то действительно просто готов брать за свою работу меньше, чем в столице или областных центрах. Но часто качество работ все же хромает как раз из-за упрощения технологических процессов, экономии на материалах. И ничего хорошего из этого не получается.

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