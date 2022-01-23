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Медики нашли действенный способ облегчить постковидный синдром

  • 23.01.2022, 11:52
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Медики нашли действенный способ облегчить постковидный синдром

Результат появляется уже через пять дней.

Британские ученые пришли к выводу, что употребление пробиотиков способно облегчить течение посткоронавирусного синдрома или длительного COVID-19.

Повышение количества здоровых бактерий в кишечнике показывает результат в лечении коронавируса уже через пять дней.

Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает Express.

Поиск решения специалисты объяснили тем, что COVID-19 за два года пандемии сильно мутировал, но до сих пор одной из главных его проблем становится растущее количество людей, длительно страдающих от инфицирования.

В эксперименте приняло участие 147 человек. Результаты показали, что полной ремиссии заболевания достигли 78 из них, что составляет 53,1% успеха.

Также обнаружено, что пробиотики оказывают влияние на симптомы уже через пять дней после начала лечения.

Ученые отметили значительное снижение вирусной нагрузки на организм. А это, считают они, позволяет предположить, что «участники с меньшей вероятностью будут страдать от длительного COVID-19».

В материале издания говорится, что посткоронавирусный синдром затрагивает более миллиона бывших пациентов с коронавирусом в Британии и еще миллионы людей во всем мире. А выяснение того, как его лечить, станет серьезной медицинской проблемой после пандемии.

По данным британской Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS), симптомами посткоронавирусного синдрома или длительного COVID-19 являются:

крайняя усталость;

одышка;

учащенное сердцебиение;

боль или стеснение в груди;

проблемы с памятью или концентрацией внимания;

головокружение;

проблемы со сном;

покалывание в суставах;

боль в суставах;

депрессия и тревога;

звон в ушах;

боли в ушах;

тошнота;

диарея;

высокая температура;

сыпь.

Ученые подчеркивают, что ныне существует очень мало конкретных методов лечения посткоронавирусного синдрома. У некоторых людей симптомы исчезают через несколько недель или месяцев, а у других сохраняются почти через два года после того, как они впервые заболели.

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