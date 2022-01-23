Медики нашли действенный способ облегчить постковидный синдром
- 23.01.2022, 11:52
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Результат появляется уже через пять дней.
Британские ученые пришли к выводу, что употребление пробиотиков способно облегчить течение посткоронавирусного синдрома или длительного COVID-19.
Повышение количества здоровых бактерий в кишечнике показывает результат в лечении коронавируса уже через пять дней.
Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает Express.
Поиск решения специалисты объяснили тем, что COVID-19 за два года пандемии сильно мутировал, но до сих пор одной из главных его проблем становится растущее количество людей, длительно страдающих от инфицирования.
В эксперименте приняло участие 147 человек. Результаты показали, что полной ремиссии заболевания достигли 78 из них, что составляет 53,1% успеха.
Также обнаружено, что пробиотики оказывают влияние на симптомы уже через пять дней после начала лечения.
Ученые отметили значительное снижение вирусной нагрузки на организм. А это, считают они, позволяет предположить, что «участники с меньшей вероятностью будут страдать от длительного COVID-19».
В материале издания говорится, что посткоронавирусный синдром затрагивает более миллиона бывших пациентов с коронавирусом в Британии и еще миллионы людей во всем мире. А выяснение того, как его лечить, станет серьезной медицинской проблемой после пандемии.
По данным британской Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS), симптомами посткоронавирусного синдрома или длительного COVID-19 являются:
крайняя усталость;
одышка;
учащенное сердцебиение;
боль или стеснение в груди;
проблемы с памятью или концентрацией внимания;
головокружение;
проблемы со сном;
покалывание в суставах;
боль в суставах;
депрессия и тревога;
звон в ушах;
боли в ушах;
тошнота;
диарея;
высокая температура;
сыпь.
Ученые подчеркивают, что ныне существует очень мало конкретных методов лечения посткоронавирусного синдрома. У некоторых людей симптомы исчезают через несколько недель или месяцев, а у других сохраняются почти через два года после того, как они впервые заболели.