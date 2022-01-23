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В Милане построят 750-километровую сеть велодорожек

  • 23.01.2022, 12:08
В Милане построят 750-километровую сеть велодорожек

Цель – нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году.

В Милане к 2035 году построят 750-километровую сеть велосипедных дорожек. Она свяжет между собой 80% города. Цель – нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году, сообщает euro-pulse.ru.

Место для новых дорожек вычислили на основе данных о перемещении горожан. Их объединят в единую сеть со старыми маршрутами.

Кроме того, власти собираются улучшить велосипедную инфраструктуру – в частности, построить дополнительные велопарковки и улучшить освещение на дорожках.

Благодаря этому жители Милана смогут безопасно перемещаться на велосипеде из одного конца города в другой, а также в его пригороды. Таким образом мэрия надеется, что местные жители будут чаще выбирать велосипед вместо неэкологичных личных автомобилей: как писал «Европульс», они «ответственны» за 72% транспортных выбросов парниковых газов в Европе.

В Европе придумывают различные способы побудить людей чаще пользоваться велосипедами, а не автомобилями. Например, в Дании собираются построить велодороги, дублирующие автомагистрали.

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