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Красавица с карими глазами: ученые восстановили внешность известной египетской мумии

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  • 23.01.2022, 12:14
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Красавица с карими глазами: ученые восстановили внешность известной египетской мумии

Девушка по имени Шеп-эн-Исида также имела особую примету.

Судмедэксперты восстановили внешность мумию Шеп-эн-Исиды, которая была обнаружена в семейной гробнице в 1819 году.

Об этом пишет изадние "Вокруг света".

Заупокойный комплекс, в котором археологи обнаружили мумию Шеп-эн-Исиды и ее отца, расположен на западном берегу реки Нил в Египте. На сегодняшний день ценная находка хранится в библиотеке аббатства Святого Галла в Швейцарии.

"Исходя из анатомического возраста женщины и формы ее гроба, она, должно быть, родилась около 650 г. до н.э. и умерла между 620 и 610 г. до н.э., то есть в возрасте 30-40 лет", - отметили ученые.

Проектом реконструкции внешности занимался Исследовательский центр FAPAB на Сицилии и Университет Флиндерса в Австралии. В эксперименте также принимал участие Сисеро Мораес - 3D-дизайнер из Бразилии.

Проанализировав череп мумии, специалисты пришли к выводу, что Шеп-эн-Исида была красивой женщиной. С помощью компьютерной томографии и морфологических данных, команда экспертов постепенно создавала "живые слои" на скелете, добавляя ткани, глаза и кожу. Позже на макет стали наносить мелкие детали, такие как крошечные веснушки вокруг носа.

Не исключено, что девушка из-за своего египетского происхождения имела карие глаза и оливковую кожу. Реконструкция также показала, что Шеп-эн-Исида имела особую примету - верхняя челюсть слегка выступала над нижней, создавая эффект приоткрытого рта.

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