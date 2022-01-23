В Германии назвали число задержанных нелегальных мигрантов, приехавших через Беларусь 23.01.2022, 12:54

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Федеральная полиция Германии озвучила последнюю статистику.

Нелегальная миграция в Германию с транзитом через территорию Беларуси продолжается. Впрочем, показатели не такие высокие как во время обострения кризиса. Федеральная полиция Германии озвучила последнюю статистику.

По состоянию на 16 января 2022 года Федеральная полиция зарегистрировала в общей сложности 11 449 несанкционированных въездов с территории Беларуси. 221 из них — за первые две недели нового года, остальные 11 228 — за 2021-й.

С января по июль 2021 года федеральная полиция обнаружила всего 26 мигрантов. В августе — 474. Затем цифра начала расти, пик пришелся на октябрь — 5294, после чего число начало снижаться.

Немецко-польская граница является внутренней границей Шенгенской зоны, которую можно пересечь в любое время и в любом месте. Федеральная полиция проводит усиленные поисковые мероприятия в приграничной зоне и взаимодействует с польской пограничной службой.

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