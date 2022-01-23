«Моему тренеру говорили: зачем ты эту жируху взял?» 8 23.01.2022, 14:23

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Как белоруска похудела со 118 до 73 килограмм за два года.

Людмиле 34 года, последние два из которых она посвятила своей фигуре. Как результат — треть веса вместе с ленью, неуверенностью в себе, сомнительными людьми в окружении и широкой костью куда-то исчезли. Как оказалось, проблема была не столько в еде, сколько в голове. Ну а при должной мотивации нет ничего невозможного: она записалась в зал, начала вести дневники питания и следить за своим рационом. И хоть звучит это банально и просто, путь этот тернист, сложен и малоприятен. Она смогла и на своем примере доказала, что похудеть после 30 — реально, пишет onliner.by.

«Всю школу меня обзывали жирной, а взвешивалась я отдельно от остальных»

Родилась и выросла я в деревне. Проблемы с лишним весом у меня были с самого детства — наверное, генами пошла в дедушку. На сладости я не налегала, бичом для моего желудка были булки и бабушкины блины да гренки. В 5 лет родители развелись, время было непростое — начало 90-х, там не до контроля питания ребенка, обесценились деньги, а семья пыталась выжить: мама ездила в Польшу, оставляя меня бабушке. Там работало правило: счастливый ребенок — это сытый ребенок.

Физической активности в школе у меня не было, стеснялась, что в меня будут тыкать пальцами. Хотя тыкали и без физкультуры, жирной называл меня почти каждый. И тут важно понять, что из деревенской школы ты никуда не переведешься, как в городе. Появились комплексы. Учителя тоже особо не вникали в мои проблемы с одноклассниками, мол, сами разберутся, это же дети. Разобрались — больше я ни с кем из них не общаюсь.

Фото: onliner

В 9-м классе, когда мне было 14 лет, нас решили взвесить, но в школе весов почему-то не было. Я принесла свои, но с условием, что меня при всех взвешивать не будут. Мой вес в 14 лет был 77 килограмм — это на несколько кило больше, чем я вешу теперь, но тогда рост был на две головы ниже. И когда у всех начинались первые отношения, я училась вязать. Убедила себя, что и так нормально, лучше пойду поем. Мой собственный мир не давал мне зацикливаться на проблемах. Травля закончилась лет в 15, но я все равно мало с кем взаимодействовала: пляжи для меня были под запретом, а на сельскую дискотеку я ходила лишь когда приезжали знакомые из столицы.

«Диета для меня — матерное слово»

Пожалуй, самая существенная проблема лишнего веса, кроме здоровья, — подобрать одежду. Ты должна смириться с тем, что все, что тебе нравится, на тебя не налезет. Про платья можно сразу забыть, джинсы, модные штаны клеш — никогда не появлялись в моем гардеробе. Влезала я только в так называемый пенсионный вариант. По характеру я была податливой, всегда пыталась быть людям удобной, боялась сказать вопреки хоть слово, в общем, была тумбочкой.

Много раз пыталась с этим бороться — я из разряда вечно худеющих, сидела на огромном количестве диет, монодиет, не ела после шести, но все без толку. Сейчас для меня диета — это матерное слово. Девочке, которая хочет похудеть, ни в коем случае не нужно думать: «С завтрашнего дня сажусь на диету». Она не высидит, продержится максимум пару недель, минимально скинет и, когда вернется к прежнему рациону, наберет еще больше. Так было и со мной.

Фото: onliner

Первый мой результат был в 2013 году, тогда за полгода я похудела со 111 кило до 93. Хотелось просто носить красивые вещи. Плюс меня поддержала соседка в общаге, я тогда только переехала в Минск, где устроилась на завод монтажником (работа сидячая, активности минимум). Говорит, давай пресс по вечерам качать, я говорю: давай, только добавим еще наклоны и хулахуп. Исключила из рациона полностью хлеб, майонез, кетчуп, печенье, жареное, чипсы, орешки, сухарики, перестала есть после 6.

Фото: onliner

В тот же период я встретила своего будущего мужа, мы познакомились в интернете. Там было уже не до диет, он всегда баловал меня то шоколадками, то конфетами. В выходные у нас были пиццы, бургеры, роллы — в общем, все вредное. Вес вернулся моментально. В 2015 году мы поженились, платье на свадьбу шили на заказ, так как моих размеров попросту не было. Так как муж у меня бывший боксер и сам по себе спортивного телосложения, дома у нас была куча спортинвентаря, я тысячу раз начинала заниматься, но желания не хватало. Бывало начну, а через два дня уже переношу тренировку на завтра, т. е. на никогда. Оправдания находятся очень легко: то голова болит, то живот, зато теперь знаю: жалеть себя ни в коем случае нельзя.

Хотите похудеть — приведите в порядок голову

Муж пытался мотивировать, но пока ты этого не захочешь — толку не будет. Проблема лишнего веса не в еде, а в том, что у тебя в голове. Пройдя этот нелегкий путь от 118 до 73 кг, могу сказать, что была зависима от еды. Поэтому, если хотите похудеть, приведите в порядок мысли, что еда — это проблема, вы живете, чтобы есть, а не наоборот. К этому умозаключению меня натолкнул случай, когда я поднималась пешком по лестнице на третий этаж, а у меня одышка, колени ноют, ломится поясница, я потная, красная, а мне всего 32 года.

Фото: onliner

Занялась фигурой 2 марта 2020 года и продолжаю по сей день. Тогда впервые попала в тренажерный зал — это была классическая качалка в подвале, где воняет потом и резиной, тусуются мужики, а из колонок ревет «мясо». Я знала, на что иду, купила абонемент на месяц, а чувство жалости засунула куда поглубже. Тренировалась по три часа: час на велосипеде, час на эллипсоиде, а дальше силовая с гантелями 2—3 кг. Перешла на правильное питание, начала вести дневники, куда записывала, сколько и чего съела (уже 2 ежедневника исписала).

Фото: onliner

Фото: onliner

Семь кило скинула за 2 недели, это очень сильно мотивирует, тренировалась так, что майку выжимать можно было.

Как такая запуганная девушка осмелилась на зал? Просто в голове что-то щелкнуло. Мнение людей меня больше не волновало, но в любом зале найдется блудная овца, которая захочет тебя оскорбить. Помню, как подошел к моему тренеру один завсегдатай и говорит: «Зачем ты эту толстуху взял? От нее же толку не будет. Хотя она же тебе бабки платит» — и ведь были случаи, когда приходили пухлые девочки и из-за такого сливались. А я стерпела.

Снится бургер, просыпаюсь — а им еще и пахнет

Тяжело мне было первые 2 месяца. Ломка была такая, что мне снилось, как я ем бургер, просыпаюсь, а им еще и пахнет. Мужа на правильное питание не переводила, поэтому с готовкой тоже было тяжело морально — ему жареное, солененькое со специями, а себе рис с вареной грудкой. В плане тренировок то же самое — пятница, я мордой в пол, думаю: «Родители в меня особо не поверили, коллеги и муж тоже, зачем себя мучить?» И тренер сказал историческую фразу: «Людка, ты пойми, нет большего морального удовольствия, чем обломать всех, кто в тебя не верил».

Фото: onliner

Понимаю, что худеть нужно для себя, для своего здоровья, душевного спокойствия, но вот эта фраза такой прилив сил дала, захотелось рвать и метать. Девушка моего тренера где-то через 4 месяца говорит: «Людка, я когда тебя первый раз увидела, подумала — очередная жирная персоналка, которая сольется в лучшем случае отходив абонемент, но когда пошел третий-четвертый, поняла, что из тебя будет толк». Это звучало очень приятно.

Даже сейчас, когда тяжело, лениво, понимаешь, что сегодня лень, завтра лень, а послезавтра забьешь навсегда.

Новое тело, новый образ жизни

Заблуждение, что похудевшие питаются одной травой да капустой. Даже сейчас я могу заехать и съесть фастфуд, потому что в зале все эти калории отработаю, но это того не стоит. Организм уже настолько перестроился, что мне всего этого уже не хочется. Алкоголь тоже почти полностью исчез из моей жизни, если выпью бокал вина — придется потрудиться в зале, поэтому лучше вовсе не пить. Как бы это смешно ни звучало, но правильно питаться — дешевле. Соблюдаю правило тарелки — когда половину занимает салат, остальные трети мясо или рыба и каша. Поэтому и лишних денег у меня появилось больше, к тому же теперь я не буду заказывать еду в 3 часа ночи.

Сейчас, глядя на меня, папа пересмотрел свой рацион, жареного не ест, коллеги тоже грозятся записаться в зал, недовольна только бабушка — ее блины меня уже не влекут. У меня поменялось не только мировоззрение и образ жизни, но и круг общения: начинаешь видеть лицемерных людей, которые с одной стороны желают удачи в начинаниях, а потом зовут на тортик, просто провоцируя срыв. Многие даже так и говорят: лучше бы ты толстой была, а то характер такой вредный стал. Я просто перестала ставить их интересы выше своих.

Фото: onliner

Когда ты худеешь, то в зеркале изменений не видишь, зато старые вещи очень хорошо помогают проследить динамику. На память себе оставила штаны и майку из прошлой жизни, храню их как трофеи. Поменяла практически весь гардероб, раньше носила вещи 60-го размера, теперь — 48-го. Два года назад мне подарили фитнес браслет — теперь он защелкивается на 2,5 см в обхвате меньше.

Да, кожа обвисает. У меня основной процент жира был на животе — за полгода он обвис, я бы даже сказала, критично — висел на уровне паха. На руках есть мелкие малюсенькие растяжки (избавиться мне помогла морковь), пальцы из «сарделек» превратились в обычные. Живот сейчас почти втянулся обратно, помогает всякого рода уходовая косметика, кофейный скраб, обертывание.

Фото: onliner

Секс — удобнее стало, больше поз, больше подвижности. Появилось лишнее внимание, которого мне так не хватало лет в 16. Люди стали по-другому относиться даже на работе, здороваются те, кто раньше не замечал.

Что теперь?

Держу свой вес в районе 73—75 кг, в планах сбросить еще 10. Продолжаю ходить в зал, но занимаюсь по времени в два раза меньше. Основная моя проблема раньше — это лень. Моя новая жизнь мне нравится, чувство, что ты смог превратиться из тумбочки в уверенную девушку — его не описать словами, этот путь нужно пройти самому.

Но у похудения есть и недостатки: я стала мерзнуть на улице, прошлую зиму, думала, не переживу.

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