Вышла книга о белорусских букварях, материалы для которой собирались по всему миру 3 23.01.2022, 14:40

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Как учили читать маленьких белорусов — от древности до наших дней.

В исследовании историка, заместителя директора Национальной библиотеки Алеся Суши собрана вся история отечественных первых книг для тех, кто учится читать, от древности до наших дней. Об этом написал сам автор у себя в Фейсбуке.

Как говорит сам автор, он писал эту книгу пять лет, «ей отдавался почти полностью так много дней, месяцев, лет…, днем и ночью, на выходных и в отпуске, дома и в дороге». Задумывалось это все как легкая работа к 400-летию первой книги под названием «Букварь», в итоге получилась же полноценная монография на 336 страниц большого формата.

По словам Алеся Суши:

«Книга собрала всю историю отечественных учебников для начального обучения от древности до наших дней. Большая доля памятников совершенно неизвестна даже исследователям, а их иллюстрации публикуются впервые.

Чтобы собрать сведения о белорусских букварях, автору пришлось объехать много стран, работать в десятках библиотек, музеев, архивов, искать в частных собраниях и коллекциях, ведь давние (да и относительно современные) белорусские учебники исключительно слабо сохранились в самой Беларуси (что там, почти не сохранились).

По факту были использованы иллюстрации из 78 государственных и частных коллекций в Беларуси, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Италии, США, Латвии, Литвы, Польши, России, Словении, Украины, Франции, Чехии и Швеции».

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