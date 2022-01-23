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Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в Минске

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  • 23.01.2022, 17:27
  • 8,832
Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в Минске

Их стоимость стартует от $36 тысяч.

Решили обзавестись собственным жильем в 2022 году, но бюджет ограничен? На Realt подобрали самые дешевые однокомнатные квартиры, которые выставлены на продажу в Минске. Их стоимость стартует от $ 36 тысяч. Но все они требуют дополнительных вложений в ремонт и обустройство.

На ул. Центральная (р-н м. Автозаводская)

Однушка продается в кирпичном трехэтажном доме на улице Центральная, 45. Ее общая площадь составляет 30 квадратных метров (жилая — 19, кухня — 4). Расположена на третьем этаже. Дом построен в 1958 году.

Преимущество «сталинок» — высокие потолки. В квартире они чуть более трех метров. В целом жилье хоть и требует обновления, однако здесь уже установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, межкомнатные двери МДФ. В жилой комнате натяжной потолок.

Санузел в квартире совмещенный. На кухне выход на балкон. Также указано, что продается жилье вместе со встроенной кухней, бытовой техникой, шкафом-купе.

В пешей доступности школа, детский сад, поликлиника, магазины, аптеки, отделение банка, остановка общественного транспорта. До станции метро «Автозаводская» около 7−10 минут ходьбы.

Цена: $ 36 900.

На ул. Пуховичская (Асаналиева)

В доме на улице Пуховичская, 12 продается однокомнатная квартира площадью 31,5 квадратного метра (жилая — 17, кухня — 6). Она расположена на третьем этаже кирпичного трехэтажного дома, построенного в 1960 году.

В квартире деревянные полы. В оконных проемах на кухне — стеклопакеты ПВХ, в жилой комнате — деревянные. Установлена металлическая входная дверь, счетчики воды. Санузел совмещенный. Есть балкон.

Что касается инфраструктуры, то прямо возле дома находится поликлиника, детский сад. В шаговой доступности школа, магазины, отделение банка, аптеки. Остановка общественного транспорта в трех минутах ходьбы, до ж/д станции «Лошица» — 10 минут.

Цена: $ 36 500.

На ул. Смирнова (р-н м. Михалово)

В доме на улице Смирнова, 31 продается однокомнатная квартира общей площадью 32 м² (жилая — 19, кухня — 7). Дом кирпичный, двухэтажный. В 2019 году проведен капитальный ремонт. Квартира на втором этаже.

— В квартире большая жилая комната правильной формы. Это большой плюс, поскольку такие комнаты лучше всего подходят для смелых дизайнерских решений, — пишет автор объявления.

Квартира без особенностей в ремонте — деревянные полы и окна. Санузел совмещенный. За квартирой закреплено подвальное помещение.

Дом находится между станциями метро «Михалово» и Грушевка". Рядом школа, детский сад, детская поликлиника, магазины. Остановка общественного транспорта в четырех минутах от дома.

Цена: $ 38 000.

На ул. Чигладзе (Масюковщина)

Однокомнатная квартира продается на втором этаже в кирпичной пятиэтажке на улице Чигладзе, 2. Ее общая площадь — 29 «квадратов» (жилая — 17, кухня — 5). Дом построен в 1971 году. Капитальный ремонт сделан в 2019 году.

В объявлении указано, что планировка квартиры по типу малосемейки. Здесь совмещенный санузел, есть балкон. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь. Полы деревянные.

Дом имеет удачное расположение — отлично развита инфраструктура и налажено транспортное сообщение. Возле дома много магазинов, торговые центры, детский сад и школа, поликлиника. Недалеко находится большой парк с рекой.

Остановка общественного транспорта возле дома. Отсюда удобно добираться в любую точку города. До станции метро «Пушкинская» — 15 минут.

Цена: $ 38 000.

На ул. Широкая (Зеленый Луг)

Однушка площадью 33 квадратных метра (жилая — 19, кухня — 5) продается в доме на улице Широкая, 10. Она находится на втором этаже. Дом кирпичный, двухэтажный, 1959 года постройки.

В квартире высокие потолки — три метра. Окна выходят в тихий двор. Санузел совмещенный. Установлены металлическая входная дверь, счетчики воды. Полы деревянные.

Автор объявления пишет, что в 2018 году установлены новая плита и газовая колонка. Отопление в доме центральное.

Детские сады, школы, магазины, аптеки, отделение банка, парк и другие объекты — рядом с домом. Также недалеко есть водохранилище с пляжем и местами для отдыха. Остановки общественного транспорта в трех минутах ходьбы. До центра — около 20−25 минут. Также близко удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 39 700.

На ул. Райниса (р-н м. Партизанская)

В доме на улице Райниса, 17 продается однокомнатная квартира. Общая площадь — 31,5 квадратного метра (жилая — 19, кухня — 6). Расположена на четвертом этаже. Дом кирпичный, пятиэтажный, построен в 1966 году.

— Планировка у квартиры удобная для проживания одного человека, пары или семьи с ребенком, — отмечают в объявлении.

Санузел совмещенный, есть балкон, на котором можно организовать и место отдыха, и рабочую зону.

В квартале есть детские сады, школы, университет БГЭУ, различные магазины. Рядом расположены парк с водоемом и сквер.

В 10 минутах на общественном транспорте метро «Партизанская». В 3−5 минутах ходьбы от дома остановки автобусов, троллейбусов, маршруток.

Цена: $ 39 500.

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