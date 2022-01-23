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Безос вложил миллиарды в программу по биологическому омоложению клеток

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  • 23.01.2022, 15:06
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Безос вложил миллиарды в программу по биологическому омоложению клеток

Руководят проектом два лауреата Нобелевской премии.

Основатель Amazon Джефф Безос инвестировал в стартап Altos Labs, который займется программой клеточного омоложения, три миллиарда долларов. Об этом пишет газета Sunday Time (перевод — korrespondent.net).

Стартап будет разрабатывать биологическую технологию по восстановлению здоровья клеток, их устойчивости к болезным, травмам и даже инвалидности.

Создать "лекарство от смерти" ученые планируют благодаря изучению процесса репрограммирования клеток, то есть их возврата в состояние стволовых.

Как отмечает издание, неизвестно, окажется ли проект успешным, но предполагается, что исследователи смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением.

Институты науки будут заниматься исследованиями, а Институт медицины - разработкой лекарства. Они расположатся в Сан-Франциско и Сан-Диего, а также в британском Кембридже. Также компания планирует сотрудничать с Японией.

В совет директоров Altos Labs вошли лауреаты Нобелевской премии по химии Дженнифер Дудна (2020, генная инженерия) и Франсес Арнольд (2018, применение энзимов).

Сопредседателями совета стали Рик Клаузнер и Ханс Бишоп.

Среди них также главный научный сотрудник и президент по исследованиям и разработкам британской фармацевтической компании GSK Хэл Бэррон.

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