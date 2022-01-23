Мнение: Россия готовит диверсию на Донбассе под видом спецоперации «американских наемников» 3 23.01.2022, 15:20

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Эксперт разоблачил фейки пропагандистов.

На российских площадках серого сегмента сейчас массово стали распространяться фото и видео, якобы, американских наемников на линии фронта на Донбассе, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Очевидно, что все эти материалы были заготовлены заранее, чтобы начать масштабный их вброс накануне некой провокации.

Как известно, еще в декабре 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу распространял фейк о том, что на Донбасс прибыли некие американские ЧВК для того, чтобы осуществить химическую атаку.

Вот только те военные, которых показывают сейчас российские пропагандисты, на химиков уж совсем не похожи. Кроме того, подобного рода фотосессии с соответствующей амуницией с легкостью можно было бы снять и на оккупированной части Донбасса.

Фактически, российские спецназ экипирован, прямо скажу, по стандартам НАТО и инсценировать для него присутствие некое иностранного спецназа на Донбассе не так уж и сложно. Достаточно надеть свою повседневную экипировку. Но даже не в этом дело.

Обратите внимание на фото ниже.

На нем изображён грозный и дерзкий “американец” с устрашающим шевроном на шлеме, в виде черепа и двух скрещенных сабель. Пиратская символика, призванная повергать в страх и ужас.

А теперь, самое интересное. Это шеврон российских ССО, используемый россиянами, со времен начала официальной части военной операции в Сирии.

Что тут скажешь. Занавес! Отдыхайте девочки, ибо скучно…

Хотя нет. Занавес пока опускать рано. Ведь если Россия пошла на такую инсценировку, явно готовившуюся заранее, значит не за горами и провокация. Опять-таки, по давно нам известному “химическому” сценарию и всем вытекающим из него последствиям.

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