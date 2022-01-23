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Война нервов

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  • Юрий Бутусов
  • 23.01.2022, 15:36
  • 8,980
Война нервов
Юрий Бутусов

Шантаж Путина обязательно провалится.

Посольства некоторых стран НАТО готовят эвакуацию сотрудников из Украины, сообщили CNN и Bild. Это необоснованное и преждевременное решение, по моему мнению.

Цель Путина – заставить руководство Украины, украинское общество и западных союзников отказаться от вооруженного сопротивления агрессии на Донбассе, прекратить стрелять и тем самым де-факто признать оккупацию Донбасса и Крыма. Ради этого Россия угрожает началом боевых действий против Украины за пределами Донбасса.

НАТО, по словам сотрудников посольств, располагает информацией о нескольких сценариях давления Путина на Украину. Одним из сценариев является большая война и проведение полномасштабной военной операции на Донбассе и в других приграничных областях Украины – как наиболее радикальный вариант действий.

Конечно, это лишь один из сценариев, причем наиболее радикальный сценарий, который НАТО пытается предупредить политическими средствами, санкциями и поставками оружия. Но такая вероятность рассматривается, и именно из-за этого предполагаемого риска на определенный период якобы ограничивается количество лиц, подлежащих обязательной эвакуации.

Во время проведения большого наступления Россия, по данным разведки НАТО, рассматривает вариант уничтожения стратегических объектов Украины – узлов энергоснабжения и связи, в том числе в крупных городах.

Эвакуация части сотрудников и семей не означает, что полномасштабная война обязательно начнется. НАТО прилагает значительные усилия, чтобы сделать этот сценарий невозможным. Именно с этим связаны внеплановые экстренные поставки новых партий оружия. Многое делается, чтобы продемонстрировать россиянам катастрофические последствия их вторжения, и это имеет большое влияние на ситуацию.

Современная война – это война нервов.

Если враг хочет заставить нас прекратить сопротивление, мы должны эффективно показать, что сопротивление не прекратится.

Мы понимаем, что никакой прогулки по Киеву у россиян не произойдет даже в том случае, если Россия пойдет на риск полного разрыва с демократическим миром и больших потерь в боях. Удары по инфраструктуре Украины будут иметь тяжелые последствия, но не прекратят сопротивление.

Скажу, например, что я лично не вывожу свою семью никуда, не вижу сейчас никаких оснований. Буду оставаться в Киеве, оформляюсь в ряды ТРО на случай чрезвычайных ситуаций в своем районе. А на случай большого вторжения у меня зарезервированное место и снаряжение в расчете в одном из наших действующих добровольческих подразделений, которое будет активно применяться, чтобы можно было сообщать читателям о новостях борьбы с оккупантами как можно скорее.

Поэтому мне кажутся действия дипломатов НАТО преждевременными, хотя я и понимаю их беспокойство. Но надеюсь, что такой эвакуации не произойдет.

Уверен, что у нас был только один способ остановить агрессора – показать готовность к эффективному сопротивлению на всех уровнях. Каждый должен сделать то, что нуждается в нашей гражданской обязанности. А наши партнеры по НАТО сейчас лучше всего могут предотвратить войну благодаря решительной политической поддержке, усилению санкций против РФ и дополнительным поставкам вооружения для обороны Украины. Подготовка к эффективному сопротивлению повышает цену и риски для Путина, и чем выше наша организованность, тем менее вероятно, что Россия рискнет наступать.

Мы сможем себя защитить, Донбасс и Крым будут освобождены, шантаж Путина обязательно провалится.

Юрий Бутусов, "Фейсбук"

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