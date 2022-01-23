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В минскую реку попали нефтяные отходы

  • 23.01.2022, 15:43
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В минскую реку попали нефтяные отходы

Нефтяные пятна обнаружили вблизи жилого дома.

На минской реке появились «химические» радужные пятна. Прокуратура выяснила, что в реку попали нефтяные отходы, минское предприятие оштрафовали.

Нефтяные пятна замечали 5 августа и 11 ноября 2021 года в акватории реки Лошица. Они находились вблизи жилого дома, расположенного по переулку 1-ый Трубный.

Предприятие «Горремливнесток» занимается отведением, очисткой и сбросом в водоемы поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) и нормативно чистых (очищенных) производственных сточных вод Минска по дождевым коллекторам.

Прокуратура выяснила, что из ливнестока, находящегося на балансе этого предприятия, в водоем попали сточные воды, загрязненные нефтяными отходами.

«Горремливнесток» привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 70 и 60 базовых величин. С 1 января 2022 года базовая величина составляет 32 рубля. Соответственно, речь идет о суммах в 2240 и 1920 рублей.

Также предприятие возместило сумму в свыше 4,9 тысяч рублей. Так прокуратура ощенила ущерб, нанесенный окружающей среде.

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