Игорь Эйдман: Путин сломает себе шею 6 23.01.2022, 16:21

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Кремль занимается шантажом.

Российский политолог Игорь Эйдман обратился к украинцам через статью на сайте "Главред":

– Не дайте вогнать себя в панику, не дайте себя расколоть и запугать. Именно на это рассчитывает Путин. Своим бряцанием оружия и военными демонстрациями он фактически ведет психологическую атаку на Украину и Запад. Как раз такого результата он и пытается добиться – запугать, деморализовать, расколоть, подавить волю к сопротивлению, прежде всего, Украины.

Это – типичный бандитский прием. Путин – как известно, выходец из бандитского Петербурга 90-х. Ближайшие его соратники и друзья тоже представляли преступный мир – «тамбовские» и прочие. Их практика была именно такой – деморализовать и запугать любых противников. Это чисто бандитский прием: запугивание и шантаж, рэкет.

Я абсолютно убежден, что Россия физически не способна на успешное широкомасштабное военное вторжение в Украину. Такое вторжение привело бы к многочисленным фатальным последствиям для путинского режима и российской государственности вообще. Путин и его окружение – не самоубийцы. Они – шантажисты, прибегающие к истерическому шантажу Запада и Украины, но не самоубийцы. Они хотят добиться всего, запугав и шантажируя мир.

Для путинского режима главное – добиться потери Украиной суверенитета, раскола общества, дезорганизации украинского государства и, соответственно, последующего фактического присоединения Украины (формального или неформального) к возрождающейся в фантазиях и мечтах Путина Российской империи.

Как я неоднократно говорил, Путин хочет построить третий путинский рейх – после романовского и советского рейхов. А Украина всегда была бриллиантом в короне российских императоров. Пока Украина свободна, ни о какой империи речи нет. А империя для Путина – это сверхценная идея.

Но Россия не способна на большую войну – ни экономически, ни политически. Экономика России слаба и зависима от мировых рынков. У путинского режима нет серьезных союзников, а в случае войны, против него жестко выступят наиболее развитые страны мира. И даже в военном плане Путин не в состоянии победить в какой-то большой войне против Украины. Такая война ударит, прежде всего, по его собственному режиму, и он сломает себе в Украине шею, если полезет с широкомасштабной войной.

Другое дело – провокации. Путину как чекисту, ветерану спецслужб гораздо ближе гибридные войны, спецоперации, информационные диверсии и прочее. Именно в этом ключе он будет продолжать действовать. Если и будет какое-то усиление военного давления на Украину, оно будет как раз в этом жанре – использования «ихтамнетов», провокаций, возможно, попытки пробить «коридор» в Крым. Последнее еще как-то вероятно, хотя я тоже не уверен, что они на это пойдут – скорее, побоятся. Не говоря уж о каких-либо широкомасштабных действиях в крупных городах Украины – это совершенно невероятно. Чем жестче мир осадит зарвавшегося провокатора-шантажиста в лице Путина, тем меньше угроза, что он сможет пролить кровь.

Кроме того, уверен, что российские военно-воздушные силы города Украины бомбить не будут. Поскольку это привело бы к катастрофическим для России международным санкциям. Но какие-то локальные провокации и военные операции возможны. По пути Гитлера, который начал войну с бомбежки Киева, Путин не пойдет – побоится. Хоть он во многом его и копирует, но такого безбашенного драйва самоубийцы, как у Гитлера, у Путина нет. Не бойтесь его.

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