Пролеты во сне и наяву 2 Андрей Горбачевский

23.01.2022, 16:56

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Зачем России Ту-160М, который дорог и бессмыслен

В новом году российский народ обрадовали сообщением о том, что Казанский авиазавод выпустил первый новый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. Программа строительства была объявлена в 2018 году. Поначалу посчитали, что России необходимо иметь 50 Ту-160М к 2035 году, а сейчас появились сообщения о том, что потребности возросли до 76 штук.

Дохлую кошку в виде концепции бомбардировщика В-1 с изменяемой геометрией крыла россияне скопировали у американцев. Кратко история разработок такова. Первый вариант В-1 — В-1А с максимальной скоростью 2200 км/ч — американцы проектировали в 1970-е годы. Крейсерская скорость на высоте 10 км составляла 900 км/ч. Чтобы сохранить экономичность полета на этой дозвуковой скорости, они использовали поворотные наружные части крыла. В СССР решили дать американцам достойный ответ в виде Ту-160 со скоростью хотя бы чуть-чуть, но большей.

Построив опытный образец и оценив результаты, американцы оказались разочарованы и в 1977 году решили программу закрыть. В 1980-м программу возобновили в варианте B-1В, уменьшив максимальную скорость до 1350 км/ч, но увеличив экономичность и снизив радиолокационную заметность, нанеся радиопоглощающие покрытия на воздухозаборники. При скорости 2200 км/ч это не получалось. В СССР уменьшать скорость посчитали ниже своего достоинства, а о заметности не позаботились. Изготовив 100 B-1B, США решили, что от поворотных крыльев хлопот больше, чем преимуществ, и в 1990-е годы построили «летающее крыло» — дозвуковой, но малозаметный бомбардировщик В-2. От В-1 США избавляется.

Сейчас их осталась половина, а после 2035 года спишут все. Парадокс состоит в том, что россияне к этому сроку только сдадим 50-й Ту-160М.

Россияне в 1990-е не могли строить ничего, но в 2000-е стали проектировать аналог В-2 — перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА. За 20 лет не добрались даже до опытного образца. Учитывая, что почти вся территория ОКБ им. Туполева вместе с цехами продана под жилую застройку, дождаться ПАК ДА, видимо, не удастся. Кроме того, стоимость В-2 оценивается в более чем $1,5 млрд, так что лучше РФ без таких игрушек обойтись. Вклад стратегической авиации в общую мощь ядерной триады наименьший. Пусть играются богатенькие США и Китай.

Что РФ дадут новые Ту-160М?

Ту-160 стоит, по самым скромным оценкам, $250 млн. По американским данным, стоимость полного жизненного цикла самолета превосходит его цену в 3–5 раз. Эксплуатация его тоже крайне сложна. Для подготовки вылета требуется до 15 спецавтомашин и три топливозаправщика. Подготовка полета длится много часов. На полет уходит более 100 тонн топлива. Поэтому использовать его будут только для ударов по самым важным целям — например, по территории США или авианосцам.

Ту-160, как и B-1B, летит к цели в наиболее экономичном режиме. Из-за того, что заметность Ту-160 многократно выше, чем заметность B-1B, РЛС ПВО противника будут обнаруживать его на любых дальностях вплоть до радиогоризонта, который на высоте 10 км равен 400 км. Поэтому полет в сторону США через Средиземное море или Северную Атлантику исключен.

Единственный вариант — лететь через Ледовитый океан. Необходимо будет подойти к северной границе ПВО Канады — радиолокационной линии Дью, расположенной вдоль 70° северной широты. Линия содержит 15 мощных РЛС, обнаруживающих цели на больших высотах. Пролететь эту линию на малой высоте тоже не удастся — слишком часто между мощными расположены малые РЛС, обнаруживающие низковысотные цели. Пролететь эту линию незаметно не удастся ни на сверхзвуке, ни на дозвуке. Южнее расположены аэродромы ПВО. Придется, не подходя к самой линии, пускать дорогостоящие маловысотные крылатые ракеты сверхбольшой дальности Х-101 (дальность 5000 км). Вероятность того, что ракеты пролетят сквозь ПВО 5000 км (на что потребуется шесть часов) и останутся непораженными, крайне невелика. Соответственно невелика и эффективность дорогостоящей операции.

Вторая задача Ту-160 — атака авианосной ударной группы — также не решается. Выйти на дальность 450 км, с которой РЛС Ту-160 может обнаружить авианосец, не удастся — не подпустят истребители авианосца, управляемые самолетом дальнего обнаружения «Хокай» и ЗРК «Иджис».

Вся концепция прорыва ПВО на сверхзвуке оказалась ложной. Полет навстречу истребителю на сверхзвуке бессмыслен.

Ту-160 настолько заметен, что истребитель обнаруживает его своей РЛС на дальности 350–500 км и успевает перехватить Ту-160 при любой его скорости. Единственный случай, когда сверхзвук полезен, — это возможность удрать от истребителя, если Ту-160 возвращается с задания, а истребитель догоняет его сзади. Но и здесь будут проблемы. У Ту-160 локатора сзади нет, и обнаружить факт атаки истребителя затруднительно. Истребитель же наведется на Ту-160, даже не включая свою РЛС, а ориентируясь на мощное инфракрасное излучение двигателей Ту-160.

Для полета на скорости более 2000 км/ч Ту-160 должен подняться на высоту 14–16 км, где плотность воздуха в пять раз меньше, чем у земли. Но на таких высотах расход топлива возрастает раза в два-три по сравнению с полетом на оптимальной высоте на дозвуке. В итоге из типовой общей дальности полета 10 тыс. км длина сверхзвукового участка не превзойдет 300–500 км.

Полет на сверхзвуке у земли вообще невозможен. В крайнем случае скорость достигнет 900 км/ч. Но и в этом случае расход топлива значительно растет. Преодолевать ПВО на малых высотах Ту-160, скорее всего, вообще не будет. Лететь на высоте 50 м, как типовой истребитель, Ту-160 не сможет. Слишком тяжелый самолет не может огибать препятствия, а полет на высоте 100 м и более слишком опасен по другой причине — ЗРК сможет обнаружить Ту-160 на дальности до 50 км.

Приходим к выводу, что РФ начинает выпуск дорогостоящих сверхзвуковых бомбардировщиков, а пользоваться сверхзвуком не будем.

Соответственно не потребуется и изменяемая геометрия крыла.

Особенности конструкции Ту-160

Усложнение планера за счет поворотного узла увеличивает вес конструкции и стоит дорого. Центральная несущая часть крыла изготавливается из титана и требует использования установок электронно-вакуумной сварки. Для этого на заводе построен уникальный цех. Никакие другие самолеты такой технологии не требуют.

Развивать большие скорости можно только за счет использования в двигателе форсажной камеры. Это увеличивает вес и снижает экономичность двигателей. То есть традиционная схема даже такого дозвукового «старичка», как В-52, по совокупности характеристик выигрывает.

В Ту-160М была проведена замена большей части радиоэлектроники. Повышена точность навигации, улучшена аппаратура связи и оборудование кабины и так далее. Поэтому Ту-160м, также как и Ту-160, приближаться к зонам обстрела ПВО не сможет. При одинаковой бомбовой нагрузке Ту-160 тяжелее В-1 на 60 т.

Перспективы

Любой дальний бомбардировщик из-за больших размеров и малой маневренности является легко поражаемой целью. Даже В-2 оказался не так уж незаметен. Его обнаруживают старые советские РЛС метрового диапазона волн. Следовательно, серьезную ПВО не преодолеет и В-2.

На дальностях до 1000 км лучше использовать не Ту-160, а фронтовой бомбардировщик Су-34, так как он гораздо менее заметен и более маневрен. С дозаправками Су-34 может вылетать и более чем на 2000 км. Если уж хочется иметь дальний бомбардировщик, то необходимо разработать новый дозвуковой. Чтобы он не стоил так дорого, как В-2, можно не требовать для него такой же малой заметности. Достаточно ограничиться получением ЭПР (эффективная площадь рассеяния) менее 1 м кв.

Ну а лучше всего полностью закрыть программу Ту-160М и на сэкономленные деньги разработать несколько типов беспилотников, по которым у нас большое отставание.

Андрей Горбачевский, «Новая газета»

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