Американский эсминец перехватил судно из Ирана с опасным грузом 1 23.01.2022, 17:16

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Рыболовецкая шхуна без флага, которая была перехвачена в Оманском заливе.

США перехватили в Оманском заливе судно, которое шло из Ирана с грузом удобрений, предназначавшихся для йеменских хуситов и служащих сырьем при изготовлении взрывчатки.

Об этом сообщило Командование Пятого американского флота, передает newsru.co.il.

Как сообщается, 18 января эсминец Cole и патрульный катер Chinook остановили для проверки шедшую без флага рыболовецкую шхуну дау.

При обыске на ней было обнаружено 40 тонн мочевины, из которой можно кустарным способом изготовить взрывчатое вещество.

Отмечается, что это судно в прошлом уже останавливали для проверки у берегов Сомали. Тогда на его борту был обнаружен груз: несколько тысяч единиц стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

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