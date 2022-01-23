Сможет ли Америка остановить кремлевского безумца? 2 Алекс Кульманов

23.01.2022, 17:37

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В этом хороши любые средства.

Когда в последние дни читаешь новости, все чаще возникает вопрос: какой процент от общего объема лент составляют заявления Запада о грозных санкциях против России. Мантры о том, что России будет очень плохо, как только совершится нападение на Украину, повторяются многочисленными западными политиками по несколько раз в день.

Как бы ни были часты повторения страшных кар, среди них нет ни одной физического типа. Запад грозит России исключительно санкциями, эмбарго, различными запретами. Западные политики часто заверяют, что Россия будет буквально опустошена невиданными санкциями. И одно из важнейших мест среди угроз занимает SWIFT. Недавно в СМИ мелькнул инсайд, что Запад отказался от идеи отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Газета Das Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники заявила, что такая мера больше не обсуждается. Однако уже через несколько часов Белый дом заявил, что “никакие меры не исключаются”. Угрозы отключения SWIFT остаются в силе.

Надо заметить, что заявления о возможном отключении SWIFT звучат еще с 2014 года. Эти слухи часто всплывают для аргументации того, что Россия очень уязвима и находится в глубокой зависимости от воли Запада. SWIFT действительно очень серьезная система, которая объединяет 11000 банков почти во всех странах мира. Эффект от отключения страны от совершения трансграничных платежей сопоставим с взрывом ядерной бомбы. Однако с 2014 года многое изменилось.

За 8 лет, с тех пор как США впервые заявили о возможном отключении России от сети, в России была создана альтернативная система SPFS, которая полностью закрывает внутренние нужды России. При отключении от SWIFT произойдет бегство части капитала, компаний и банков, которые критично зависят от иностранного финансирования, России будет нанесен ощутимый удар, но катастрофы уже не случится. Внутренняя российская инфраструктура продолжит работать.

Тем временем Запад получит ответный удар. Не от России, а от последствий глобализации и реакции других мировых игроков на столь серьезное действие. До сих пор США активировали свою финансовую атакующую мощь на маленькие, изолированные страны вроде Кубы, Ирана, Мьянмы. Россия гораздо больше этих стран и ее экономика в разы превышает размер любой экономики, которую прежде атаковали США. Прерывание связей с Россией распространится и на страны, которые имеют с ней деловые отношения. Россия является пятым торговым партнером ЕС и источником поставки 35% газа в Европу. Россию и ЕС связывает немалый объем денег: в России имеются европейские активы на сумму свыше 320 млрд евро.

Соединенные Штаты Америки экономически связаны с Россией не так прочно, как Европа, но в долгосрочной перспективе удар по России отключением от SWIFT приведет к негативным последствиям. США господствуют в мировой финансовой системе в первую очередь благодаря доминированию доллара и его первостепенной роли в глобальных системах расчетов. После отключения SWIFT в России, все страны с непростыми отношениями с США начнут искать альтернативные платежные системы. Даже Европа после такого может увеличить усилия по созданию независимой платежной сети INSTEX. А уж Китай гарантированно воспримет подобную ситуацию, как репетицию удара против Поднебесной, после чего вложит дополнительные усилия в развитие своей системы CIPS. В этой сети уже находится несколько крупных иностранных банков. CIPS позволяет передавать сообщения как на китайском, так и на английском языках. Ее средний объем ежедневных транзакций составляет всего 50 млрд долларов, что в 8 раз меньше 400 млрд транзакций в SWIFT, но за последний год объем в CIPS удвоился и наверняка резко возрастет при отключении России.

В настоящий момент активно обсуждаются другие варианты ударов по российской экономике. США рассматривают внесение в черный список крупных российских финансовых институтов, запрещая своим банкам иметь с ними дело. Байден заявил, что российским банкам может быть запрещено проводить долларовые операции (а все операции с долларами проходят через корреспондентские счета в американских банках). Эти меры бесспорно нанесут серьезный вред России. Однако уровень глобализации таков, что экономические санкции могут срабатывать против небольших секторов или маленьких стран. При применении против страны масштаба России санкции нанесут ущерб мирового размеров, нарушая торговые связи. Это США приходится опасаться применения отключения SWIFT, потому что в долгосрочной перспективе отключение подстегнет развитие многих альтернативных систем, которые американцы уже контролировать не смогут.

Особенно сложна связка с энергетикой ЕС. Недавно британская энергетическая компания Ovo Energy извинилась за рекомендации своим клиентам обнимать домашних питомцев и крутить хулахуп, чтобы сэкономить на фоне роста цен на энергоносители. При экономических ударах по России энергетический рынок Европы рискует поставить невероятные рекорды цен на энергоносители. Если же в Кремле совсем обидятся на санкции и захотят прикрутить газовые вентили на некоторый срок, то ЕС будет поставлен в совсем тяжелую ситуацию, когда часть энергетической системы просто остановится. Правда, при этом, и Россия потеряет доходы. Но риск такого сценария исключать нельзя.

Кремлевские в своей "гениальности" могут закрутить вентили. На сегодняшний момент заменить 35% российского газа в Европе вообще нечем. В дальней перспективе Европа в любом случае будет стараться избегать полной зависимости, как от российских энергоносителей, так и от американских. В настоящий момент США пытаются занять как можно большую долю европейского рынка и работают над этим на дальнюю перспективу. Но желание США полностью занять европейский рынок вряд ли найдет понимание в ЕС.

Увы, но многим политикам в Европе выгодна конфронтация США и РФ за их энергетический рынок. Конкуренция, даже недобросовестная, даже с участием диктаторских режимов, для некоторых приемлема.

В настоящий момент как бы грозно не звучали экономические угрозы против России, в ЕС сильное российское лобби, которое будет саботировать серьезные санкции против России, понимая, что все удары по России серьезно отразятся в первую очередь на их карманах. Многие в Европе очень хорошо понимают разницу между торговлей заявлениями о руссийской угрозе и реальными действиями. Россия глубоко интегрирована в мировую экономику и некоторым западным политикам проще громко кричать не вводя серьезных мер против Кремля. Украина может рассчитывать только на поставки оружия вроде ПТУР и заверения в соболезнованиях. По реальным действиям европейских политиков хорошо видно, что истинная ценность Украины для них многократно ниже, чем цена серьезной конфронтации с Россией.

Глупость и продажность европейских политиков, которые пытаются решить свои сиюминутные экономические хотелки, не задумываясь о стратегической опасности путинской агрессивности, может привести Европу и весь мир к катастрофе. Иногда стоит пожертвовать сейчас небольшой экономической выгодой, чем потом расхлебывать последствия апокалипсиса, в котором многие из них не выживут, в буквальном смысле. Но пример Чемберлена и Даладье остался далеко в прошлом. Сможет ли Америка остановить кремлевского безумца? И в этом хороши любые средства.

Алекс Кульманов, kasparov.ru

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