Кулеба: Украинцы десятилетиями будут помнить позицию Германии по оружию 15 23.01.2022, 18:03

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Глава МИД Украины назвал право Киева защищаться — естественным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии поставлять Украине оружие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал изданию Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии предоставить разрешение на поставку оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации", - заявил Кулеба.

Федеральное правительство Германии намерено придерживаться своей позиции не предоставлять оружие в районы, где продолжаются конфликты, подчеркивает издание. Кроме того, Берлин не хочет соглашаться на поставку бывших запасов бундесвера из Эстонии в Украину.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня как для министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало, и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", - добавил Кулеба.

Он сказал, что с уважением относится к немецким ссылкам на прошлое, объясняющим политику по экспорту оружия, но не может с этим согласиться.

"Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и нам грозят, единственная правильная политика - позволить нам защищаться", - отметил министр.

"Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Просто потому, что Путин не начнет новую атаку против Украины, зная, что цена будет слишком высокой", - добавил он.

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