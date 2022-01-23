Беларусь в числе стран, наиболее завязанных на «нефтянку» 23.01.2022, 18:16

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Насколько сильно наша страна подсела на «углеводородную иглу».

Проект BusinessFinancing.co.uk составил инфографику, где опубликовал основные объемы импорта и экспорта для всех стран мира. По данным проекта, товарная торговля Беларуси завязана на нефти и нефтепродуктах.

Исследование, основанное на информации Международной торговой базы данных (CEPII), показало, что нефть и нефтепродукты являются основной статьей импорта в 128 странах мира, в том числе и в Беларуси. В четверку крупнейших импортеров этого ископаемого топлива входят Китай, США, Индия и Южная Корея.

В Европе, кроме Беларуси, в качестве основного продукта импорта нефть и нефтепродукты преобладают в странах Балтии, Украине, Молдове, Италии, Нидерландах и других странах.

В то же время 59 стран мира экспортируют нефть и нефтепродукты больше, чем что-либо еще. Беларусь также в их числе, пишет thinktanks.by.

Мировым лидером по экспорту нефти является Саудовская Аравия. В 2020 году, по данным ОПЕК, страна отправляла за границу 6,66 млн баррелей «черного золота» в сутки. Это всего на 380 тысяч баррелей меньше, чем в 2019 году.

На втором месте в рейтинге стран-экспортеров находится Россия, продававшая в 2020 году 4,65 млн баррелей нефти в день. Это на 600 тысяч баррелей меньше, чем годом ранее.

Третью строчку рейтинга занимает Ирак с показателем 3,43 млн баррелей в день.

По данным составителей инфографики, 17 стран Европы экспортируют нефть больше, чем любой другой продукт. И опять же, Беларусь в их числе.

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