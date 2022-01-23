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Служил Гаврилов дипломатом

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 23.01.2022, 18:24
  • 6,232
Служил Гаврилов дипломатом

Российская дипломатия превратилась в озлобленный лай.

На небосклоне российской дипломатической развязности взошла новая «звезда» - Константин Гаврилов, глава российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями.

В начале января он перепостил у себя на странице ВКонтакте запись «Учимся у Сталина», а сегодня без всяких на то причин заявил, что Россия не станет терпеть, если Киев и Запад пойдут на провокацию в Донбассе и будут атаковать россиян.

Из далекой венской кофейни Гаврилову, конечно, хорошо видно, что происходит в Донбассе. Это, примерно, как посол России в Америке Антонов комментировал Казахстан.

Вряд ли Путин заставляет своих дипломатов включать в свои выступления грубые и наглые слова, превращать дипломатию в озлобленный лай. Лавров, Антонов, Рябков, Грушко, Захарова, Гаврилов делают это самостоятельно, инициативно, желая выслужиться. В Кремле, похоже, это нравится. Там такие же.

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