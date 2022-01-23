Telegram грозит пропагандистским каналам из Беларуси блокировкой 23.01.2022, 18:48

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Плохая новость для лукашистов.

Telegram потребовал от пропагандистских телеграм-каналов удалить посты и комментарии, унижающие сексуальную ориентацию человека. Это нужно сделать в течение 36 часов. В противном случае доступ к их каналам будет ограничен, сообщает «Еврорадио».

Вероятно, этот запрос исходил от Apple, поскольку правилами App Store запрещены материалы, направленные на унижение личности или группы лиц по признаку религии, расы, пола, сексуальной ориентации, национальности или принадлежности к какой-либо социальной группе.

Из некоторых провластных тг-каналов уже исчезли посты о Николае Бределеве, бывшем пресс-секретаре А1, и ряде других мужчин, которых силовики заставили на камеру признаться в своей ориентации.

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