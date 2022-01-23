Президент Армении подал в отставку 2 23.01.2022, 19:22

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Армен Саркисян заявил, что у него нет инструментов влияния на страну.

Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку, сообщает "Интерфакс".

"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики", - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.

Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

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