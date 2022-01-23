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Украина провела антитеррористические учения у границы с Беларусью

  • 23.01.2022, 19:44
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Украина провела антитеррористические учения у границы с Беларусью

Тренировка проводилась в условиях максимально приближенных к реальным.

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ провела учение по нейтрализации вражеской диверсионной группы в Черниговской области у украинско-белорусской границы. По информации Госпогранслужбы Украины, тренировка проводилась в условиях максимально приближенных к реальным.

По легенде тренировок, на территорию контролируемого пограничного района Черниговской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Условные диверсанты планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины.

Для разоблачения и обезвреживания условной диверсионно-разведывательной группы участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации «диверсантов» в районе пограничного пункта пропуска.

Кроме пограничников Черниговского отряда, в мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

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