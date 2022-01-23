Под Кореличами Audi влетел в автобус, скрываясь от ГАИ 1 23.01.2022, 19:51

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Водителя нашли в 30 метрах от легковушки.

В Кореличском районе 21-летний водитель Audi погиб после столкновения с автобусом, сообщает МВД.

Около 23.00 22 января сотрудники ГАИ заметили в Кореличах Audi, которая непрерывно кружила по кольцевой развязке. Инспекторы включили проблесковые маячки. Водитель легковушки сигнал об остановке проигнорировал и попытался скрыться.

«Практически сразу, выехав из горпоселка, на автодороге Кореличи-Валевка-Новоельня водитель Audi столкнулся со встречным автобусом, принадлежащим сельхозпредприятию», — сообщили в МВД.

От удара 21-летний непристегнутый водитель вылетел из салона авто. Его нашли на расстоянии около 30 метров от автомобиля. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы. К сожалению, спасти его не удалось.

В автобусе никто травм не получил.

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