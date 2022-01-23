Ученые назвали десять групп продуктов для здоровья легких 23.01.2022, 20:11

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Некоторые из них способны предотвратить онкологические заболевания.

План сбалансированного питания, составленный из полезных и разнообразных продуктов, поддерживает здоровое дыхание и здоровье легких, утверждает диетолог больницы "Медикана Бурса" Ханде Гюнгер. В статье Haber7 приведены рекомендации специалиста, некоторые из которых даже способны предотвратить онкологические заболевания, пишет inosmi.ru.

Диетолог Ханде Гюнгер заявила, что человеческий организм использует пищу в качестве топлива, а для здоровья легких важно есть свежие овощи и фрукты.

"Процесс преобразования продуктов питания в топливо в организме называется метаболизмом, – отметила эксперт. – Для того чтобы продукты вместе с кислородом правильно метаболизировались, необходима здоровая дыхательная система. План сбалансированного питания, составленный из полезных и разнообразных продуктов, поддерживает здоровое дыхание и здоровье легких. Углеводы при метаболизации производят больше углекислого газа, жиры – меньше. По этой причине диеты с более низким содержанием углеводов и более высоким содержанием жиров позволяют людям, имеющим проблемы с дыханием, дышать легче. Для поддержания здоровья легких важно потреблять свежие овощи и фрукты, получать витамины и минералы, богатые антиоксидантами, употреблять достаточно жидкости и поддерживать оптимальный вес".

Ханде Гюнгер назвала следующие десять групп продуктов для здоровья легких: "Такие продукты, как ячмень, овес и чечевица, богатые клетчаткой, содержат витамины группы В, магний, селен. Эти продукты поддерживают здоровье легких. Установлено, что свежие овощи, такие продукты, как свекла, перец, тыква, томаты, краснокочанная капуста, мангольд, улучшают работу легких благодаря высокому содержанию клетчатки и флавоноидов, а в то же время снижают риск хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и развития онкологии. Свежие фрукты, особенно яблоки и черника, в силу высокого содержания антоцианов способствуют защите легких от окислительного повреждения.

Функциональные продукты, а также такие продукты с высоким содержанием антиоксидантов и противовоспалительных компонентов, как куркума, зеленый чай, кофе, какао, благотворно влияют на здоровье сосудов и оказывают положительное действие на функции легких. Получение достаточного количества омега-3, источником которых являются такие продукты, как анчоусы, сардина, лосось, поддерживают здоровье легких за счет увеличения проницаемости сосудов дыхательных путей. Известно, что орехи, особенно бразильский орех, который является одним из самых богатых источников селена, улучшают дыхательные и иммунные функции за счет высокого содержания антиоксидантов. Установлено, что йогурт, богатый кальцием, фосфором и селеном, снижает риск ХОБЛ.

Утверждается, что оливковое масло с высоким содержанием полифенолов защищает от респираторных заболеваний, протекающих с нарушением функций легких. Получение в достаточном количестве богатых антиоксидантами витаминов и минералов, витаминов С и Е с антиоксидантными свойствами поддерживает работу легких. Вода в достаточном количестве необходима для защиты структуры слизи, которая является одним из важных компонентов для поддержания функций легких. Употребление 30-33 миллиграммов воды на килограмм массы тела позволяет человеку удовлетворить свою суточную потребность в жидкости. У людей, которые придерживаются сбалансированного и адекватного плана питания, сохраняя оптимальный вес, риск заболеваний снижается, сопротивляемость к инфекциям повышается, иммунная система становится крепче".

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