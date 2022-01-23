Финальный триггер
- Александр Опейкин
- 23.01.2022, 20:25
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Устойчивость системы достигла низшей точки.
Несколько фактов из белорусской реальности, которые важно осознать:
1. Беларусь уже оккупирована. Присутствие иностранного военного контингента в таком количестве на своей территории без каких-либо причин - это и есть оккупация.
2. Так как страна оккупирована, никто теперь не в состоянии принимать суверенные решения. Даже Лукашенко. Беларусь утратила субъектность в международном поле целиком и полностью, ибо уже не в состоянии контролировать свою территорию.
3. Вина за потерю суверенитета лежит полностью лично на Лукашенко и министре иностранных дел Макее. Один из неудержимой жажды власти, второй из ущербной трусости пошли поперек воли народа и сдали независимость страны, добытую кровью предыдущих поколений, ради своих колхозно-мещанских интересов. Это их персональная ответственность и позор, вписанный в историю.
4. В случае вооруженной провокации, осуществленной с территории Беларуси, Беларусь будет признана страной-агрессором. В этом случае вторая сторона конфликта будет иметь полное право вести боевые операции на территории Беларуси.
4. В то же время горячий вооруженный конфликт (который, правда, маловероятен) может запустить мощную турбулентность, которая откроет окно возможностей для переломных изменений в Беларуси. Десятки тысяч белорусов смогут вернуть назад в страну. Не исключено, что кто-то даже на танке.
5. Белорусское демократическое поле полностью нивелировано. Субъектных структур, способных оказывать серьезное влияние на политические процессы, к январю 2022 года не осталось. И это нормально и естественно, так как изменились социальные запросы. Демократическая повестка в основном держится на ряде гражданских инициатив и медиа.
6. Устойчивость системы также достигла низшей точки. Поэтому любой триггер может стать финальным.
7. Несмотря на видимое затишье, в сторону Беларуси летит стая черных лебедей. Всем нужно быть в режиме максимальной готовности.
Александр Опейкин, Telegram