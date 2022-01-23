Байден: Россию ждут серьезные последствия 23.01.2022, 20:51

2,174

Глава США провел совещание с командой по национальной безопасности.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудил со своей командой по национальной безопасности "непрерывные агрессивные действия России в отношении Украины"

Байден подтвердил, "если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты обеспечат вместе с союзниками и партнерами быстрые и суровые последствия для России".

Today, President Biden met with his national security team to discuss continued Russian aggressive actions toward Ukraine. He affirmed that if Russia further invades Ukraine, the United States will impose swift and severe consequences on Russia with our Allies and partners. pic.twitter.com/QlAHYgqu1q — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».