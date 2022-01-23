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Байден: Россию ждут серьезные последствия

  • 23.01.2022, 20:51
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Байден: Россию ждут серьезные последствия

Глава США провел совещание с командой по национальной безопасности.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудил со своей командой по национальной безопасности "непрерывные агрессивные действия России в отношении Украины"

Байден подтвердил, "если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты обеспечат вместе с союзниками и партнерами быстрые и суровые последствия для России".

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