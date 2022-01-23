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В Буркина-Фасо военные подняли мятеж

  • 23.01.2022, 21:31
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В Буркина-Фасо военные подняли мятеж

Появилась информация об аресте президента, но власти ее отрицают.

Власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных, потребовавших от политиков поддержать их в борьбе с радикальными исламистами и отправить в отставку руководителей армии и разведки, сообщает "Радио Свобода". Западноафриканское государство подвергается регулярным нападениям джихадистов, связанных с террористическими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида".

С утра в воскресенья в стране блокировался доступ интернет, передает сервис мониторинга блокировок NetBlocks. Сообщалось, что президент арестован, а правительство потеряло контроль над ситуацией, власти эту информацию отрицают.

Волнения в западноафриканской республике происходят на фоне регулярных неудач властей в борьбе с вооруженными джихадистами. В стране регулярно совершаются массовые убийства. За последние шесть лет в результате нападений исламистов погибли тысячи жителей страны, не меньше, чем миллиону пришлось покинуть свои дома. Правозащитные группы сообщают о массовом насилии и со стороны военных.

Это сопровождается ростом в регионе антифранцузских настроений и заявлениями о неэффективности расположенных в стране французских военных, — передает французский журнал Le Point.

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