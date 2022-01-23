США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW: на что они способны 23.01.2022, 22:15

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Киев получил серьезное оружие.

Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin, пишет «Новое время».

В Пентагоне показали, как готовят боеприпасы, оружие и другое оборудование для отправки в Украину. На сайте оборонного ведомства опубликовали фото, сделанные 21 января.

В американском Министерстве обороны заверили, что подтверждают свою жесткую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее безопасности и процветания.

Грузовой самолет Boeing 747 с новой партией американского оружия для ВСУ на борту вылетел из Франкфурта днем в воскресенье, 23 января, и уже вечером совершил посадку в аэропорту Борисполь, сообщает портал Liveuamap.

Что известно о гранатометах SMAW-D

Как пишет Милитарный, SMAW-D — это ручная одноразовая реактивная граната, предназначенная для разрушения полевых фортификационных сооружений, проделывания проходов в заграждениях, стенах зданий. Снаряды SMAW-D способны уничтожать и легкобронированную технику.

Граната имеет 83-мм фугасную боевую часть HEDP (High Explosive Dual Purpose), содержащую 1,1 кг взрывчатого вещества, с двойным режимом работы взрывателя. Такая граната способна пробить до 20 см бетона или 30 см кирпичной стены.

M141 Bunker Defeat Munition действует таким образом, что при столкновении с любым объектом происходит моментальная или медленная детонация. При стрельбе по защищенным целям подрывник среагирует мгновенно, а при стрельбе по слабо защищенным — замедленно.

Характеристики SMAW-D

Калибр — 83 мм

Масса оружия — 7,5 кг (неснаряженная). Масса оружия снаряжена — 11,8 кг (фугасный боеприпас).

Длина оружия в боевом положении — 1378 мм

Прицел — оптический, 3,8x; поле зрения 6 градусов

Номинальная скорость ракеты — 220 м/с

Эффективная дальность — до 500 (250) м

U.S. Airmen from the 60th Aerial Port Squadron load cargo on to a 757 Jan. 22, 2022 at Travis Air Force Base. Lots of .50 caliber ammunition heading to Boryspil International Airport according to the shipping tags https://t.co/7dZCOoTmkx via @IntelWalrus pic.twitter.com/NnBBYbpTO4 — Liveuamap (@Liveuamap) January 23, 2022

17:31z CMB313, a National Air flight chartered by USTRANSCOM, arrived in Kyiv this evening from Frankfurt with a weapons shipment https://t.co/JuQAxzSbJJ via @IntelCrab pic.twitter.com/7TNmc6Uh7O — Liveuamap (@Liveuamap) January 23, 2022

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