закрыть
23 января 2022, воскресенье, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW: на что они способны

  • 23.01.2022, 22:15
  • 5,908
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW: на что они способны

Киев получил серьезное оружие.

Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin, пишет «Новое время».

В Пентагоне показали, как готовят боеприпасы, оружие и другое оборудование для отправки в Украину. На сайте оборонного ведомства опубликовали фото, сделанные 21 января.

В американском Министерстве обороны заверили, что подтверждают свою жесткую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее безопасности и процветания.

Грузовой самолет Boeing 747 с новой партией американского оружия для ВСУ на борту вылетел из Франкфурта днем в воскресенье, 23 января, и уже вечером совершил посадку в аэропорту Борисполь, сообщает портал Liveuamap.

Что известно о гранатометах SMAW-D

Как пишет Милитарный, SMAW-D — это ручная одноразовая реактивная граната, предназначенная для разрушения полевых фортификационных сооружений, проделывания проходов в заграждениях, стенах зданий. Снаряды SMAW-D способны уничтожать и легкобронированную технику.

Граната имеет 83-мм фугасную боевую часть HEDP (High Explosive Dual Purpose), содержащую 1,1 кг взрывчатого вещества, с двойным режимом работы взрывателя. Такая граната способна пробить до 20 см бетона или 30 см кирпичной стены.

M141 Bunker Defeat Munition действует таким образом, что при столкновении с любым объектом происходит моментальная или медленная детонация. При стрельбе по защищенным целям подрывник среагирует мгновенно, а при стрельбе по слабо защищенным — замедленно.

Характеристики SMAW-D

Калибр — 83 мм

Масса оружия — 7,5 кг (неснаряженная). Масса оружия снаряжена — 11,8 кг (фугасный боеприпас).

Длина оружия в боевом положении — 1378 мм

Прицел — оптический, 3,8x; поле зрения 6 градусов

Номинальная скорость ракеты — 220 м/с

Эффективная дальность — до 500 (250) м

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников