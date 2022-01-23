Белорусский «король воркаута» вдвое превзошел рекорд Гиннеса 23.01.2022, 22:23

4,454

Он сделал 305 выходов на кольцах.

Белорусский «король воркаута» Максим Трухоновец почти в 2 раза превзошел текущий рекорд Гиннеса. Он сумел за час сделать 305 выходов силой на гимнастических кольцах, тогда как испанец Алехандро Солер Тари осилил 156 повторений, пишет «Вечерний Брест».

Новый рекорд белорусский спортсмен установил в Минске. Весь процесс сняли на видео. Вскоре ролик передадут представителям Книги Гиннеса.

Если рекорд будет засчитан, для Для Максима Трухоновца он станет уже четвертым: раньше атлет больше всех в мире подтянулся с весом в 18 кг за минуту и сделал максимум выходов силой на кольцах и турнике.

До этого на кольцах себя проявил испанец Алехандро Солер Тари. В феврале прошлого года он совершил 156 выходов силой. Выходит, что белорусский атлет обошел его в 2 раза.

Максим Трухоновец является самым известным белорусским воркаутером. Родился он в Давид-Городке, а проживает в Минске. Несмотря на успехи в Street Workout, его работа не связана со спортом — он трудится программистом в IT-компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».