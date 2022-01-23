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Минздрав признал, что в Беларуси началась эпидемия «омикрона»

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  • 23.01.2022, 22:42
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Минздрав признал, что в Беларуси началась эпидемия «омикрона»

Новый штамм больше поражает бронхи и бронхиолы.

Телеграм-канал Минздрава со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Елену Кроткову сообщает, что cреди циркулирующих штаммов коронавируса по городу Минску более 50% это уже омикрон.

Кроткова отметила, что будет очень высокая нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. Потому что вирус поменял возраст «жертв»: ему нужен более молодой хозяин — это молодые люди и дети.

Также она рассказала, что штамм омикрон быстро распространяется в том числе и в Беларуси: в Минске среди всех циркулирующих штаммов COVID-19 он превышает половину.

— По данным эпидемиологов за последнюю неделю, среди циркулирующих штаммов коронавируса по городу Минску более 50% это уже омикрон. По регионам удельный вес омикрона несколько ниже, но это дело времени. Поэтому омикрон у нас есть, и пока нельзя сказать, что он единственный (также циркулируют дельта и грипп), — отметила замминистра.

По ее словам, новый штамм больше поражает бронхи и бронхиолы, а дельта-вирус — альвеолы. По данным наблюдений, он имеет пять основных наиболее распространенных симптомов: сухой редкий кашель, головная боль, утомляемость, насморк или заложенность носа, признаки конъюнктивита.

Отмечается, что есть случаи заболевания среди вакцинированных. Но прививка значительно снижает риск тяжелых форм и вероятность госпитализации.

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