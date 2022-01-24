Посольство США предупредило американцев в Беларуси 4 24.01.2022, 8:03

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В предупреждении дипломатической миссии упоминается политическая и военная напряженность в регионе.

Посольство США в Беларуси опубликовало предупреждение, адресованное гражданам США, находящимся на территории нашей страны. Оно рекомендует им избегать публичных демонстраций и иметь планы отъезда на случай чрезвычайной ситуации.

В предупреждении дипломатической миссии упоминается политическая и военная напряженность в регионе. Упоминается «необычная военная активность России вблизи границ Украины, в том числе границы с Беларусью».

В отношении Беларуси в США уже действуют рекомендация «не путешествовать», введенная из-за пандемии коронавируса, произвольного применения законов и риска задержания.

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