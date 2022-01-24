Дэниел Фрид: Нужно искать, где Лукашенко и его пособники прячут деньги 5 24.01.2022, 8:29

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Дэниел Фрид

Агрессия белорусского диктатора вышла на новый уровень.

Насколько санкции США против режима Лукашенко эффективны? Как закрыть лазейки в ограничительных мерах? Стоит ли давить на Кремль за поддержку белорусского диктатора. Об этом экс-координатор санкционной политики Госдепа США, бывший американский посол в Польше, эксперт аналитического центра «Atlantic Council» Дэниел Фрид рассказал в интервью сайту Charter97.org.

— Считаю, что США ввели сильные санкции. Однако это не означает, что они являются достаточными. Думаю, что после того, как у США будет время перевести дух после угрозы Путина в отношении Украины, они могут прибегнуть к дополнительным санкциям против режима Лукашенко. Я думаю, что можно было бы сделать и больше, но в то же время Соединенные Штаты приняли меры по введению сильных санкций.

Думаю, что теперь необходимо обеспечить их соблюдение. И мы, и Европа, и Великобритания, и друзья Беларуси, такие как Польша, должны изучить сеть контактов Лукашенко, его приспешников, исследовать, где он прячет свои деньги. Мы должны проработать это, используя не только санкционные инструменты, но инструменты против финансовой коррупции и отмывания денег, чтобы обнаружить его имущество и оказать на него давление, для того, чтобы он ослабил угнетение белорусского народа.

— В прошлом году вы написали статью «Как поставить Лукашенко на место». Что еще может сделать Запад, чтобы действительно указать белорусскому диктатору на его место?

— Я думаю, что Соединенным Штатам нужно проследить за деньгами, то есть, выявить сеть компаний Лукашенко, которые помогают ему богатеть, выявить его союзников и пособников, а также проследить за их финансами. Кроме того, я бы посмотрел на экспорт белорусских государственных компаний — не белорусского частного сектора, а белорусских государственных компаний, связанных с Лукашенко, а также посмотрел бы, можно ли сделать что-то еще.

— ЕС ввел пять пакетов санкций против режима Лукашенко, но белорусский экспорт в европейские страны рос с рекордными скоростями. Как закрыть эти лазейки?

— Я согласен с вами, что есть над чем работать. Сейчас США и Европа концентрируют свои усилия на том, чтобы предотвратить и удержать Путина от развязывание полномасштабной войны против Украины, войны, в которой может принять участие режим Лукашенко. И я думаю, что после того, как ситуация с Украиной прояснится, нам нужно взглянуть на степень сотрудничества Лукашенко с Путиным.

Если окажется, что это сотрудничество будет включать нападение Лукашенко на другую европейскую страну (что возможно) или что он помог российскому нападению на другую страну через территорию Беларуси, то это может привести к новым санкциям со стороны США и Европы.

Лукашенко — деспот, он угрожал и нападал на Польшу, используя мигрантов в качестве оружия. Но теперь его агрессия выходит на новый уровень: приглашение российских военных на территорию Беларуси — это подготовка к тому, что может стать нападением на европейскую страну. Это означает, что Соединенные Штаты и Европа должны будут еще раз взглянуть на степень внешней агрессии Лукашенко (что также связано с притеснениями внутри страны), а также обдумать следующие шаги.

— Учитывая то, что вы сказали, как сегодня Лукашенко воспринимается на Западе?

— Он действовал умело. Лукашенко демонстрировал некоторые навыки в проведении репрессий внутри страны и сохранения своей независимости от Путина, что было немного похоже на румынского диктатора Чаушеску в начале 1980-х. Но Путин сделал себя незаменимым для Лукашенко, а тот, по сути, сдал суверенитет Беларуси России в обмен на то, чтобы остаться у власти. Это новая ситуация. Объективно, теперь Лукашенко является путинской креатурой и будет выполнять указания Путина. Это ставит Лукашенко в другую категорию для США и, возможно, для Европы.

— Я полагаю, что вы поддерживаете контакты в Госдепе. Если вы можете — поделитесь информацией, готовятся ли новые санкции против белорусского?

— Об этом думают, но, как я уже сказал, те же самые люди, которые работают по Беларуси, работают и по Украине. Сейчас они занимаются украинским вопросом. Но эти две проблемы связаны. Их объединяет то, что Путин поддерживает диктатора Лукашенко и поддерживает свержение демократически избранного украинского правительства.

— Должен ли Запад ввести санкции против путинского режима за поддержку Лукашенко?

— Думаю, что есть хорошие основания для привлечения к ответственности тех российских лиц (как физических, так и юридических), которые непосредственно причастны к поддержке тирании Лукашенко. Да, я согласен.

— Некоторые эксперты проводят параллели между Польшей 80-х и сегодняшней Беларусью. Видите ли вы какие-то параллели между этими двумя ситуациями с разницей в 40 лет?

— Есть параллели. Эти параллели не идентичны, но они интересны. Демократические движения и в Беларуси, и в Польше возникли внезапно и неожиданно. Это были массовые движение. Затем они были подавлены. Отличие состоит в том, что руководство «Солидарности» было арестовано внутри Польши, а большая часть руководства белорусской демократической оппозиции покинула страну. Но сходство поразительное. Сегодня Беларусь немного (не совсем, но немного) напоминает Польшу в условиях военного положения: на оппозицию оказывается давление, ее членов арестовывают, общество страдает. В то время, в начале и середине 1980-х годов, примерно до 1987 или 1988 года, ситуация в Польше выглядела безнадежной для демократических сил вокруг «Солидарности». И даже в 1989 году большинство поляков не понимали, что должно было случиться. Хотя Лех Валенса увидел это довольно рано.

Это не означает, что будет точное повторение польских событий в Беларуси. После 1985 года в Кремле правил Горбачев, а не Брежнев, это имело решающее значение. Польша имеет более долгую историю подпольного сопротивления, чем Беларусь. Но у польской и белорусской истории есть много общего. Эти два народа не чужие друг другу. И польский опыт должен формировать наше представление о Беларуси. И я помню, как думал в то время: «Коммунизм вечен до тех пор, пока он не перестает быть таким».

— Большое спасибо за интервью.

— Жыве Беларусь!

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