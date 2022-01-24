«Все закончилось истощением и серьезным ДТП» 24.01.2022, 8:41

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Работа на износ и ее последствия в историях минчан.

Недавно onliner.by публиковал статью о белорусах, которые работают без выходных и отпусков. Истории получились вполне позитивными: кем-то движет идея, кем-то — желание подзаработать. Но есть и обратная сторона такой гонки. Как легко подсесть на иглу «социально одобряемого трудоголизма» и какими последствиями это грозит, с нами поделились предприниматель и топ-менеджер ИТ-компании в Минске. А врач-невролог рассказал, что происходит с организмом, которому не дают восстановиться после работы.

«Я понял, что не просто устал, а смертельно устал»

Сергей Шопик управляет небольшой компанией, которая занимается автоматизацией маркетинга, а еще консультирует клиентов как ИП, то есть совмещает два направления в работе. В конце декабря предприниматель ушел в отпуск впервые за 6 лет. Взял на новогодние праздники две недели, но время от времени все равно возвращался к рабочим задачам и «тушил пожары».

— Оказывается, для того чтобы полностью переключиться, нужно приложить чуть больше усилий, чем просто сказать: ребята, я с этого дня иду в отпуск. Если 6 лет не отдыхаешь, очень много процессов на тебе завязано, поэтому приходилось работать.

Последние два месяца до отпуска дались предпринимателю очень тяжело. Спустя полтора часа после начала рабочего дня он начинал чувствовать нарастающую головную боль, причем довольно интенсивную. Легче становилось лишь после того, как он закрывал ноутбук и возвращался домой. Тогда он понял, что пора сделать паузу.

— Разрешить себе почувствовать усталость тоже нелегко. Два года психотерапии понадобилось, — признается Сергей. — Вообще, я пришел к психологу с другим запросом, но, как это часто бывает, в процессе всплывают разные проблемы. И я увидел, что не просто устал, а смертельно устал.

Отвечая на вопрос, зачем понадобилось столько сил тратить на карьеру, Сергей называет несколько причин. И первая из них — это социальное одобрение работы без отпуска и выходных.

— Карьера у меня развивалась достаточно стремительно. И на этом кураже очень просто сказать себе: «Отдохну я когда-нибудь потом». Тем более когда все вокруг говорят: «Вау! Вот это парень!» Но организм при этом не обманешь. Периодически он просто отключался и сваливался в кровать.

У тебя температура — и ты никуда не идешь. Это были очень приятные дни, несмотря на плохое самочувствие, ведь можно было просто отлежаться.

Когда Сергей открывал свой бизнес, казалось, что это и есть свобода — ты становишься хозяином своей жизни. Но по факту приходилось прикладывать много сил, чтобы оставаться на плаву. И это вторая причина, почему сформировалась привычка работать на износ.

— Я открыл ИП и стал заниматься консалтингом. Обеспечивать нужно было примерно следующий цикл: поиск клиентов — продажи — выполнение проекта. И я занимался этим в одиночку, поэтому какой тут отдых, надо работать! А потом появилась некая репутация, проектов становилось все больше. Я помню период, когда работал с утра до 6 вечера, забирал детей из сада, приходил домой, снова работал до 10—11, ложился спать и ставил будильник на 4 часа утра, чтобы проснуться пораньше и все доделать. Так могло продолжаться неделями без выходных.

Казалось, что после найма сотрудников все должно стать проще. Но появляется целый набор новых функций, которые свойственны уже директору.

— Это сплошные звонки, партнеры, документы, бухгалтерия, оплаты. А хочется еще и «нормальной работой» позаниматься. Вот вроде бы интересный проект, почему бы вечером не посидеть… И я не скажу, что такой ритм совсем уж был невыносим. Работа на себя позволяет некие вольности. Остаться дома, прогулять денек (у кого отпрашиваться, в конце концов?), в середине дня отлучиться на тренировку. Дети, семья — все это тоже заряжает.

Но усталость никуда не уходит, она копится. И появляются головные боли, начинаешь переедать, возникают конфликты в семье.

Сергей подчеркивает: он решил пересмотреть свою жизнь и стать не действующим, а бывшим трудоголиком. Но быстро свои привычки не изменить.

— Я очень хочу все поменять. Первый опыт с отпуском получился не на 100% удачным, но мне понравилось. В следующий раз планирую отдохнуть не через 6 лет, а через 6 месяцев: теперь я понимаю, что для меня это необходимость.

«Преданность своему делу закончилась печально»

Отдавать все свои силы работе можно и в найме — следующая история это подтверждает. Елена (имя изменено) отлично продвигалась по карьерной лестнице: начинала с позиции бухгалтера и со временем доросла до финансового директора в ИТ-компании.

— Когда я перешла с исполнительской позиции в руководители, начались серьезные переработки. Компания быстро росла, нужно было организовать процессы и разработать общую концепцию. Обычно все это сосредоточено в головах нескольких людей — и на них повышенная нагрузка. Еще сложнее, когда происходит смена топ-менеджмента: ты еще не успел набрать свою команду, а тебе нужно показывать результаты.

Елена уверяет, что ей всегда двигала безудержная любовь к работе, а еще стимулировало отношение руководства.

— Когда тебе постоянно говорят: как здорово у тебя получается, это очень «драйвит». И на таком энтузиазме ты можешь очень много работать. У меня было время, когда я в 11 ехала с работы, а внутри чувствовала подъем. Реализован очередной проект — как же это здорово! И этот процесс какой-то бесконечный.

По словам менеджера, она часто начинала работу в 8, а заканчивала в 9—11 вечера. По выходным работала из дома либо же выходила на 5—6 часов в офис. Исключение — если на воскресенье выпадал какой-то праздник или родные приезжали в гости.

— Сначала ты можешь легко работать по 10—12 часов в день и не чувствуешь усталости. А потом просто привыкаешь так жить и думаешь, что это нормально. Отпуска у меня формально были, но я расходовала их на свое образование.

На море была последний раз 4 года назад — ездила с подругой на неделю и первые 4 дня просто спала с утра до вечера.

В какой-то момент Елена начала чувствовать себя постоянно уставшей. Осенью прошлого года решила, что пора идти в полноценный отпуск, но снова ничего не вышло.

— Я помню, что подумала тогда: мне надо отдохнуть, или я умру на работе. Но в итоге часть времени я проболела, а потом у нас произошли кадровые изменения и нужно было срочно заменять коллег.

На фоне усталости Елена попала в серьезное ДТП, в котором пострадали люди. Минчанка считает себя виновницей происшествия и связывает ситуацию с физическим истощением на работе. Это был «финальный аккорд», после которого она решила остановиться.

— Совпало несколько факторов: ДТП, проблемы со здоровьем, смена руководства. Я поняла, что больше так продолжаться не может. Трудоголизм — это ведь личный выбор человека, который не хочет развивать сразу несколько сфер, а концентрируется на одной. И сейчас я не хочу заниматься только работой, хочу заняться личной жизнью.

А еще мне понравилось отдыхать больше, как же классно себя чувствуешь, когда меньше устаешь! И удивляешься: а что, так можно было?

Боль напряжения и нарушения сна — какие симптомы говорят об усталости?

Переработки сегодня для многих — норма. И сколько же можно вот так протянуть — на энтузиазме или «морально-волевых»? Журналисты обсудили тему с неврологом, сомнологом, кандидатом медицинских наук Алексеем Малковым. Медик консультирует пациентов в ГУ «Республиканский клинический медицинский центр», а также в «Центре здорового сна» в Минске.

— Есть люди, которые работают много каждый день, но вечером полностью переключаются и как минимум раз в неделю устраивают себе выходной, когда вообще не думают о работе. В таком режиме можно годами достаточно эффективно работать даже без отпусков.

При этом важен общий эмоциональный фон, в котором работает человек. Работа должна приносить минимум стресса и максимум удовольствия. Из практики — такое бывает довольно редко. Обычно на работе у нас постоянная эмоциональная нагрузка, а это требует больше сил для восстановления.

— И как понять, что работы стало слишком много и нужно отдыхать больше?

— Один из первых симптомов — это нарушение сна. Человеку становится тяжелее заснуть либо же нарушается консолидация сна, то есть он засыпает, но ночью постоянно просыпается, сон становится поверхностным и беспокойным.

Из-за дефицита ночного отдыха накапливается усталость. Человек чувствует себя разбитым уже с утра, днем присутствует сонливость. То, что раньше радовало в течение дня, уже не приносит удовольствия: еда не такая вкусная, как раньше, общение не такое интересное.

Возникает так называемый «серотониновый голод». Падает уровень серотонина — нейромедиатора радости, на котором мы все живем и работаем. И все это выливается либо в астеническое (депрессивное), либо в тревожное расстройство — тут кому как повезет.

Появляется желание «залезть дома под одеялко и ничего не делать». Это начало эмоционального выгорания.

— Как еще может проявляться усталость?

— Могут возникать головные боли напряжения. Появляется патологический тонус в перикраниальных мышцах скальпа, то есть в области затылка, зажимаются затылочные нервы — это боль эмоционального характера. И чем больше нагрузка, тем сильнее болит голова. В дальнейшем это может вылиться в постоянные мигрени.

Происходит нарушение зрения: пациенты ощущают двоение в глазах, появляются «мушки». Может быть ощущение потери сознания: люди описывают это как некие щелчки, когда сознание отключается на доли секунды.

Нарушение эректильной функции — тоже очень распространенное последствие чрезмерной рабочей нагрузки у мужчин.

Нарушение менструального цикла — частый симптом у женщин. Дерматологические проявления — портится кожа, волосы, ногти, зубы.

Эмоционально-личностные расстройства — у людей меняется темперамент, они начинают ругаться и психовать чаще обычного. Раньше человек мог спокойно реагировать на конфликт, а сейчас сразу «переходит в нападение», это тоже защитная реакция вследствие хронической усталости.

— Часто пациенты к вам с такими проблемами обращаются?

— Сейчас эта проблема стоит особенно остро. Дело в том, что астенический синдром есть у многих пациентов, которые перенесли ковид. После болезни люди идут на работу, пытаются работать так же интенсивно, как раньше, и получают физическое истощение.

Кроме того, сама работа стала насыщеннее: очень много контента, информации, мессенджеров. Молодежь чуть легче адаптируется к такой нагрузке, а люди старшего поколения тяжелее это переносят.

— Как работать, чтобы не попасть к вам на прием с хронической усталостью?

— Не просто так в Советском Союзе разрабатывались все эти стандарты — ставка, ставка с четвертью, полторы ставки. Все это делалось с учетом социальной психологии, поэтому я рекомендую все же избегать переработок.

8-часового рабочего дня, по-хорошему, должно быть достаточно. И очень важно делать перерыв на обед, хотя бы на полчаса полностью отвлекаться работы.

Не стоит брать работу домой и бесконечно отвлекаться по рабочим вопросам в мессенджерах. Хотя бы за час до сна я рекомендую вообще убирать из доступа мобильный телефон, чтобы быстрее засыпать и лучше высыпаться. Если работаете удаленно и допоздна, можно позволять себе спать днем: это очень хорошо восстанавливает силы. При этом важно, чтобы такой отдых не нарушал ночной сон.

Хотя бы раз в неделю важно полностью переключаться на другую активность. Если работа интенсивная, эмоциональная, можно пойти в лес и два часа слушать тишину. Если монотонная, как у программистов, я советую более эмоциональный отдых.

У меня есть пациент, который каждую неделю придумывает себе адреналиновое развлечение — то с моста прыгает, то с парашютом.

Желательно, чтобы в жизни присутствовал спорт. Если вы ходите 2—3 раза в неделю в спортзал, то полностью восстанавливаете уровень серотонина и норадреналина в организме — важных нейромедиаторов мозга.

И если есть возможность дистанционной работы (сейчас многие к этому приходят), рассмотрите возможность зимних каникул в теплых странах. Это будет идеальный отдых, особенно с выключенным телефоном. Вообще, любая смена места очень способствует восстановлению, будь то командировка или работа из другой комнаты у вас дома. Почаще меняйте картинку перед глазами.

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