Эксперт: Если из Беларуси полетят ракеты, Украине придется наносить ответные удары 2 24.01.2022, 8:56

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иллюстрационное фото

Украинская армия за последние годы изменилась радикально.

Украинский военный эксперт из Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михайло Самусь в интервью «Радыё Свабода» объясняет, чем выгодна Беларусь России в гипотетической войне с Украиной, с какой дилеммой столкнутся украинские военные, если ракеты на них полетит из Беларуси, как он оценивает состояние войск Беларуси и Украины, а также рассказывает, кто сегодня главный военный союзник Украины.

«Украина воспринимает территорию Беларуси как военную угрозу»

«С 1999 года, когда было создано «cоюзное государство» России и Беларуси, а также военная группировка РБ и РФ, Украина воспринимает территорию Беларуси как военную угрозу. Во время военного конфликта, согласно документам «союзного государства", Вооруженные Силы Беларуси становятся частью Вооруженных Сил Российской Федерации. И очевидно, что ими будут управлять не из белорусского Генштаба, а из Генштаба РФ.

После августа 2020 года, когда Лукашенко был вынужден пойти на полный аншлюс Беларуси Россией, вооруженные силы Украины оценивают территорию Беларуси как интегральную часть системы военной машины России. Любое размещение сил спецопераций России, авиации, ракетных войск, разведки, они могут использоваться с территории Беларуси и я не уверен, что руководство Беларуси может этому помешать».

«Сухопутный компонент — это последняя фаза современной военной операции»

«Современная военная операция не будет проводиться только сухопутными войсками. Сухопутный компонент — это последняя фаза современной военной операции. Сначала происходит информационная фаза, кибернетическая, которая началась давно и постоянно продолжается. На ее фоне проводится радиоэлектронная фаза, когда под влиянием радиоэлектронных средств заглушается система управления государством и войсками. Потом начинается ракетная фаза, когда уже физически уничтожаются командные пункты и система управления государством и войсками. И, что важно, система противовоздушной обороны, чтобы иметь новое положение в воздухе.

Только после этого начинается воздушная фаза, когда авиация начинает уничтожать все физически — войска и важные объекты. Сухопутная же фаза последняя».

«С территории Беларуси можно обстреливать Украину на всю глубину — с севера на юг»

«В связи с географическими условиями, сухопутное наступление с территории Беларуси не совсем комфортное. Но проведение всех предыдущих фаз, о которых я уже говорил, с территории Беларуси очень выгодно для России. Ведь получается, что Украина от Западной до восточной границы может с территории Беларуси обстреливаться из ракетного оружия и авиацией на всю глубину с севера на юг.

На юге есть Приднестровье, оккупированный Крым, Черное море, оккупированный Донбасс, там, где уже стоят российские войска.

С территории Беларуси будут наиболее эффективно проводиться подобные операции, так как там российским войскам находиться наиболее комфортно. В оккупированных Крыму и Донбассе или в Черном море они не смогут себя чувствовать так легко, ведь там, очевидно, будет сильное противодействие украинских войск.

Что будет, если с территории Беларуси полетят ракеты и авиация, это вопрос. Для Украины это означает, что нужно защищаться и наносить удары по территории Беларуси. А это уже вопрос двусторонних отношений с белорусским народом. Лукашенко — это одно, а братский белорусский народ — это другое. Здесь перед Вооруженными Силами Украины встает большая проблема, как себя вести в такой ситуации».

«Это будет не 2014 год, а большая война»

«С военной точки зрения Путин и Россия готовы хоть сейчас нанести удары, у них хватает сил, чтобы начать широкомасштабное наступление. Они готовы к этому с середины 2016 года, когда они создали военную инфраструктуру возле украинских границ. Потом они 2,5 года строили три новые армии. Ко всему этому Россия имеет мощный военный контингент в оккупированном Крыму.

С другой стороны, я не могу найти объяснения позитивной мотивации Путина, чего он может достичь в результате такой операции. В любом случае это будет не 2014 год, а большая война. Это будут тысячи гробов, это будет катастрофа не только для Украины или Европы, это будет катастрофа для самой России.

Насколько я понимаю, главная цель Путина — усилить свой режим на максимально долгие годы, на все физические годы Путина. Но окажется ли так, я не уверен, так как в самой России могут произойти непредвиденные проблемы. Социально-экономические проблемы могут перейти в политические протесты. Путин хочет, чтобы Запад подписал договор, гарантирующий не невступление Украины в НАТО, а невмешательство США в ситуацию в России. Чтобы Запад не поддерживал оппозицию, свободную прессу и любое свободомыслие, как считает Путин. Но вся демонстративность, с которой Путин стягивает войска к границам Украины, может свидетельствовать о том, что реальной войны не будет, что это блеф».

«Украинская армия готова к войне»

«Украинская армия за последние годы изменилась радикально. К 2014 году ее фактически уничтожили. Украинские политики вообще не понимали, зачем она нужна. При Януковиче был отменен призыв, армия была сокращена до минимальных показателей, финансирования не было, новых закупок тоже не было.

Сейчас ситуация совсем другая, у нас бюджет на армию — 5% от ВВП: больше, чем в странах НАТО. Постоянно обновляется военная техника, вооружение. Моральный дух очень высок. Большинство украинских военных прошли реальные боевые действия. Руководство армии — это боевые генералы, а не те, кто вырос в штабах. Армия готова к войне.

Единственная технологическая проблема в том, что в Украине пока не хватает противоракетных средств. Противовоздушная оборона, против авиации, у нас довольно эффективная, а противоракетная нет. По сути, она есть только у США и Израиля, другие страны сильно ограничены».

«Турция в военном плане, возможно, даже лучший союзник, чем США»

«Сегодня наш главный союзник — США, которые действуют по разным направлениям. Ежегодно они выделяют 358 миллионов долларов на помощь.

Это Великобритания, которая дала кредит на более чем 1,5 миллиарда евро на строительство двух морских баз и реализует кораблестроительную программу для оснащения ВМС Украины ракетными катерами.

Это Турция, которая в военном плане, возможно, даже лучший союзник, чем США. Турция производит вместе с нами самое современное оружие — ударные беспилотники. Она строит для Украины корветы, которые будут крупнейшими кораблями ВМС Украины.

Также Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния. Они не отказываются от сотрудничества с нами, в отличие от Германии, которая отказывается продавать или передавать Украине военные технологии или вооружение»

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