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Белорусы «хомячат» деньги

  • 24.01.2022, 9:07
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Белорусы «хомячат» деньги

Население не хочет тратиться на товары «не первой необходимости.

По объему и динамике объема розничной торговли можно судить о размере и динамике благосостояния населения любой страны. Ведь чем больше доходов у людей, и они растут – тем больше потребление, растут текущие расходы на товары в розничной торговле.

Когда нет кризиса, идет развитие, доходы населения повышаются, а ожидания и прогнозы – позитивные, потребительские настроения улучшаются. Соответственно, растет и оборот розничной торговли, пишет infobank.by.

А в кризис, когда доходы падают, падает и потребление, в том числе снижаются расходы в розничной торговой сети. При негативных ожиданиях и прогнозах особенно сильно упадут расходы на непродовольственные товары не первой необходимости.

Динамика розничного товарооборота в Беларуси сейчас – это индикатор, показывающий, как быстро идет посткризисное восстановление реальных доходов людей, а также каковы у белорусов ожидания на ближайшее будущее.

Объем розничного товарооборота в Беларуси в 2021 году – 55,951 млрдBYN, а в 2020-м – 53,539 млрд BYN. Номинально прирост составил 112,0%. А вот реальный, с поправкой на официальную инфляцию – только 101,6%.

Получается, белорусы увеличили траты денег на покупки в розничной сети. Но главным образом – «благодаря» росту цен. В то время как в реальном выражении прирост объема розничных продаж очень небольшой.

Итак, в 2021 году розничный товарооборот Беларуси вырос в сопоставимых ценах на 1,6%. Это меньше, чем в кризисном 2020-м (+2,1%), и наименьший индекс за последние 5 лет.

Для сравнения, в Украине скорость роста розничного товарооборота в 2021-м – выше, чем в Беларуси, почти в 7 раз, да и в прошлом году она была выше в 3,5 раз.

В последние годы рост объема розничных продаж в Беларуси совсем небольшой на фоне роста в Украине. Правда, у южной соседки рост – восстановительный, после сильнейшего падения в 2014-15 гг. И если смотреть за годы, то в Беларуси он, все же, больше по итогу.

Кризис розничных продаж в Беларуси в 2021 году выразился «классически»: на негативных ожиданиях и плохих прогнозах сильно упали закупки товаров не первой необходимости.

В первой части 2021 года фиксировалось реальное падение розничных продаж, но с июня начался рост, который с каждым месяцем нарастал. Однако нарастал он очень медленно.

В продовольственном секторе розничный вообще сильно не падал в начале года, и к тому же стал нарастать раньше. И вырос, в итоге, за год больше – на 2,2%.

Чего не скажешь о динамике в непродовольственном секторе: в начале года – сильнейшее падение, более позднее начало роста и, как следствие – низкий итоговый прирост за год.

Относительно докризисного 2019-го годовой объем розничных продаж в Беларуси вырос:

всех товаров – на 3,7%

продовольственных – на 5,7%

непродовольственных – на 2,0%.

Как видим, белорусы не спешат тратить деньги на товары не первой необходимости, и это говорит о том, что

негативные ожидания сохраняются

. Ведь в периоды подъема доходов и позитивных ожиданий прирост продаж непродовольственных товаров, наоборот, больше.

Хотя последние 3 месяца (начиная с октября) идет отчетливый, хоть и медленный прирост розничного товарооборота во всех секторах торговли.

Медленно, но, все же, растет и годовой индексрозничных продаж в Беларуси, уже четыре месяца (начиная с сентября, в формате скользящего годового индекса).

А вот в номинальном денежном выражении розничный товарооборот в Беларуси в 2021-м поднимался очень быстро: в первую очередь «благодаря», конечно же, резкому росту цен.

Номинальный рост розничного товарооборота фиксируется и в долларовом эквиваленте. Другими словами – идет значительный рост долларовых цен в стране.

Хотя докризисное значение еще не достигнуто: розничный товарооборот Беларуси в 2021 году составил $23,65 млрд в эквиваленте. При докризисном максимуме $24,1 млрд.

Рекордный же розничный товарооборот в Беларуси в $-эквиваленте – $31,3 млрд в 2014-м – пока вообще недостижим в ближайшие годы.Примечательно, что при номинальном приросте розничных продаж в 2021-м году на 12,0% (к 2020-му году), среднегодовая заработная плата в Беларуси выросла на 14,3%: зарплаты выросли больше, чем «магазинные» расходы.

Кроме того, розничный товарооборот в продовольственном секторе увеличился на 13,2%, а в непродовольственном – только на 10,7%. В 2020-м удельный вес продовольственного сектора в розничном товарообороте был 51,1%, но в 2021-м стал больше – 51,6%.

Все это означает, что белорусы «хомячат» деньги в ожидании еще более неблагоприятных условий жизни, не спеша расставаться с деньгами на товары «не первой необходимости» (что и показали более низкие индексы в непродовольственном секторе), но не на еду.

На самом деле тяжело решиться на крупные покупки, когда в новостях только и разговоры о возможной войне, а российские войска прибывают в Беларусь на учения в больших количествах. Тут настроение такое, что хочется идти соль и спички покупать...

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